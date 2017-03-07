Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

22 марта с 12:00 до 15:00 во Дворце творчества детей и юношества (улица Красная, 8) пройдет ярмарка вакансий «Карьера-2017». Ее участниками станут предприятия и организации Карелии, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

На выставке представят несколько отраслей экономики: промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые структуры, банковская сфера и сфера страхования.

Телефоны для справки: (8-814-2) 59-26-17; 59-26-18.