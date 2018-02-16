Ярмарка студенческих отрядов пройдет в Карелии

17 февраля в рамках Дня российских студенческих отрядов в молодежном иннопарке ПетрГУ состоится ярмарка студенческих отрядов, сообщает пресс-служба вуза.

На мероприятии пройдут презентации студенческих отрядов педагогического, строительного, медицинского направлений и отряда проводников, а также проекта «Школа профессионального мастерства» — победителя конкурса фонда президентских грантов. Будут организованы интерактивные площадки. Каждый желающий сможет познакомиться с деятельностью студенческих отрядов, записаться в них, обеспечив себя летним заработком.

Приглашаются студенты образовательных организаций республики. Ярмарка пройдет с 12:00 до 16:00 в Молодежном иннопарке ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

Контактное лицо: Вера Билькова, командир регионального штаба Карельского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», тел. 8-953-535-08-48.