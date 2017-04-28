Ямы с гарантией

Парадоксальная ситуация складывается на дорогах Петрозаводска, некоторые из которых были отремонтированы всего лишь прошлой осенью. Ремонт был, а асфальта нет. Дорог, к которым у мэрии есть претензии, много; из двух подрядчиков — ПСК и «Ремстройкомплект» слабым звеном стал последний: к «Ремстройкомплекту» нареканий накопилось больше всего.

Улицу Ленинградскую компания «Ремстройкомплект» отремонтировала прошлой осенью, но там уже появились ямы. Аналогичная ситуация и с другими дорогами, которые этот подрядчик ремонтировал в прошлые годы.

— Еще в прошлом году, перед тем как «РСК» собирались выходить на крупный контракт , просили устранить в плане даже социальной ответственности все предыдущие недоделки, но организация предпочла, чтобы мы ушли в суды. Это продолжается до сих пор, и есть опасения, что и по этой ситуации будет такой же результат, — сообщила Ирина Мирошник Артуру Парфенчикову.

Один из наглядных примеров — улица Гоголя, на которой трещины стали появляться практически сразу после ремонта, и сейчас гарантийной дороге требуется полная переделка. Сами дорожники считают, что все дефекты возникли вовсе не из-за плохого ремонта.

— Подрядчик указал, что они не согласны с претензиями администрации и по их мнению причиной дефектов является нарушения при содержании дорог, — рассказал Дмитрий Романов, в прошлом году вместе с другими активными гражданами участвовавший в проекте «Общественный контроль».

— Честно признаюсь, то, что я увидел здесь, у меня нет приличных слов, как это описать, — поделился своими впечатлениями о дорогах новый руководитель дорожного комитета Евгений Пыленок.

По его словам, сейчас необходимо начинать претензионную работу с недобросовестными подрядчиками, а в дальнейшем для дорожного ремонта использовать механизмы государственно-частного партнерства. «Есть понимание, как в регион привлечь средства и не только бюджета федерального», — сказал он.

Позиция врио главы Карелии жесткая: прошлогодние контракты нужно тщательно проверить с привлечением экспертов, а результаты исследований могут привести к серьезным последствиям.

— В ходе судебных слушаний мы посмотрим, какие будут экспертные заключения: по качеству дорог, по реальности использования тех средств, которые выделял город. Если данные будут расходиться, то это будет вопрос уже не гражданского судопроизводства. Так что вы имейте в виду, что проверка будет очень серьезной, — заявил Парфенчиков.

Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов Дороги Петрозаводска. Фото: Николай Смирнов

Также, по словам врио главы Карелии, в ближайшее время необходимо подготовить необходимую документацию по проведению контрактов на ремонт дорог во всей Карелии, чтобы все работы были проведены до наступления осени. В этом году к муниципалитетам будут подходить снисходительно, давя возможность отсрочить предоставление документов на пару недель, а вот в следующем году промедление будет означать лишение финансирования. Деньги уйдут более расторопным коллегам из других районов.

— Это нужно в первую очередь для того, чтобы подрядчики не могли жаловаться на нарушения со сторон заказчиков. Если конкурс будет объявлен ближе к холодам, то дорожникам придется работать в некондиционных условиях, и сложно будет предъявлять претензии, — объяснил Артур Парфенчиков жесткие требования.

Чтобы максимально исключить проблемы с подрядчиками, в республике разработают типовой проект договора, в котором будут учтены все стандартные ошибки при заключении контракта. В частности, будет ужесточена процедура привлечения субподрядчиков. Если раньше победитель конкурса мог нанимать любую понравившуюся фирму, то теперь выбор организации субподрядчика нужно будет согласовывать с заказчиком – органами местной власти.

Помимо асфальтированных дорог в Петрозаводске есть проблемы и с грунтовыми. Жители ТИЗ «Усадьбы» даже побывали на приеме у врио главы Карелии, и сегодня Артур Парфенчиков сам отправился в этот отдаленным микрорайон. «Лучше своими глазами увидеть, чем сто раз услышать», — сказал он, стоя посреди размытой грунтовой дороги.

Жительница района, мама четырех детей Дина Кузнецова сама встретила врио главы Карелии на въезде в микрорайон. Дорога, ведущая в «Усадьбы», была отсыпана в прошлом году, но снова нуждается в грейдеровании. На ней нет освещения, и зимой школьники вынуждены идти на остановку с налобными фонарями, чтобы не попасть под машину и не угодить в канаву.

— Такси к нам отказываются ехать из качества дороги. В роддом мы ехали полтора часа. Скорую не могли дождаться. Работники поликлиники к ребенку тоже не могут приехать, потому что у них старые машины. Весной и осенью они не могут приехать к нам, потому что у нас не чистят дороги, хотя мы относимся к городу, — пожаловалась Парфенчикову многодетная мать.

Артур Парфенчиков обратился к городским властям с просьбой найти выход из ситуации и обеспечить жителей района нормальной подъездной дорогой, а также решить вопрос с магазином, на отсутствие которого жители района пожаловались врио главы республики в ходе личного приема.

Впрочем, городским властям в «Усадьбах», по всей видимости, придется побывать не раз. Участки здесь выдавались многодетным семьям и инвалидам, но ни детского сада, ни начальной школы или отделения поликлиники тут так и не появилось, хотя число жителей района стремительно растет.