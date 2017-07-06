Ямочный ремонт начали в центре Петрозаводска

По словам представителей мэрии, в рамках контракта отремонтируют 28 тысяч квадратных метров дорог.

Помимо заделывания ям на основных трассах в ближайшее время начнется полный ремонт покрытия на семи улицах: Карельском проспекте, улицах Шотмана, Сулажгорской, Халтурина, Виданской, Торнева, Машезерской. Работы будет вести компания «Онегодорстрой».

Продолжается претензионная работа с подрядчиками, которые не выполнили гарантийные обязательства по ремонту дорог. Как отмечала ранее глава города Ирина Мирошник, администрация Петрозаводска держит этот вопрос под особым контролем.