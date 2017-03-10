Ямочный ремонт дорог начнется этой ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске начнется ямочный ремонт дорог. Специалисты компании «ТехРент» будут заделывать ямы на улицах Куйбышева и Ленинградской, а также на проспекте Ленина. При этом будет использоваться холодный асфальт, который позволяет проводить работы даже при минусовых температурах, пишет пресс-служба горадминистрации.

В ближайшее время рабочие таким же образом отремонтируют улицы Антикайнена, Мерецкова, Кирова, Заводскую, «Правды», Ригачина, проспекты Александра Невского и Октябрьский.

Мэрия просит водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными на ремонтируемых участках. Работы планируется проводить преимущественно в ночное время.