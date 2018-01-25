Я б в полицию пошел?

— Да, чтобы идентифицировать человека по черепу и воссоздать его облик, нужно череп полностью очистить от остатков органики. Для этого его надо варить около трех часов. Варят в обычной кастрюле… — рассказывает специалист экспертно-криминалистического центра МВД Карелии Иван Чевакин студентам Карельского филиала Российской правовой академии — будущим юристам. Учащихся пригласили на традиционную экскурсию по разным подразделениям МВД Карелии в канун Дня студента.

Идентификация погибших людей — часть работы Ивана Чевакина, это работа сложная, но она ему нравится, он сам об этом сказал студентам. По черепу определяют возраст, расу и даже пол человека. В архиве криминалистов — более сотни человеческих черепов. Это останки неопознанных людей. Иван рассказывает, что люди пропадают довольно часто, например, грибники, и, к сожалению, бывает так, что находят останки человека только через несколько лет. Неопознанные черепа — это останки погибших, бездомных людей. Если же человека удается опознать, то впоследствии родственники могут получить его останки, для этого нужно написать соответствующее заявление. Идентификация погибших людей — процесс сложный и длительный, занимает часто более полугода. Тело неопознанного человека хоронят под номером на специальном месте на кладбище.

Криминалисты рассказали студентам, как проводится дактилоскопия — исследование отпечатков пальцев, показали содержимое чемоданчика криминалиста, в котором есть всё, чтобы работать на месте преступления: порошки для фиксации следов злодеев, марки для обнаружения крови, инструменты для вырезания замков, лупы, зеркала, различные химикаты и, конечно, современный фотоаппарат — единственная импортная вещь в чемодане. Все остальное — отечественного производства. Чемоданчик выглядит именно так, как показывают в детективных кинолентах.

Любопытно было посмотреть, как криминалисты отличают поддельные деньги (качество фальсифицированных купюр бывает весьма высоким). Злодеи научились подделывать всё, к примеру, водительские удостоверения. Настоящие имеют высокую степень защиты: невидимые глазу знаки и черточки, а поддельные документы просвечиваются насквозь.

Заместитель начальника экспертно-криминалистического центра МВД Карелии по Петрозаводску Станислав Сенчуков рассказал, что ошибок в работе криминалистов за его многолетнюю практику не было, но на всякий случай постучал по столу. Одни из самых сложных экспертиз — почерковедческие. Но все равно, даже если человек сознательно пытается подделать почерк, он инстинктивно делает ошибки, и специалист может определить, чьей рукой написан текст.

Всего в республике работают 90 специалистов по криминалистике. В прошлом году было проведено 9800 экспертиз и более двух тысяч разных исследований. ЭКЦ в Петрозаводске выполняет восемь видов традиционных криминалистических экспертиз. Основные — дактилоскопия, трасология — исследование вещественных доказательств, баллистика, почерковедение, исследование документов, есть специалисты по маркировке транспортных средств, по компьютерной технике и программированию — эта работа сегодня очень востребована, поскольку в последние годы количество киберпреступлений и интернет-мошенничеств в республике, да и в стране, выросло в разы.

Станислав Сенчуков сказал, что оборудование и инструменты для проведения экспертиз были изобретены много лет назад и их достаточно, чтобы точно проводить основные исследования. Но есть современные технологии, без которых современному криминалисту никак нельзя, например, скоро в Карелию привезут ДНК-лабораторию. Специалисты ее ждут.

Кинологический центр — обязательный элемент экскурсии по подразделениям МВД. Здесь несут службу около 40 специально обученных собак. Начальник службы Владимир Ермолаев работает с четвероногими специалистами с 1995 года. Он рассказал, что чаще всего собаки выходят на патрулирование массовых мероприятий. У них серьезная и тонкая работа — нюхать и искать взрывчатые вещества. Кстати, кинолог развеял миф о том, что собак, которые ищут наркотики, якобы специально «подсаживают» на иглу, они становятся наркоманами и рано умирают. Специалист рассказал, что животных приучают к запаху зелья постепенно: сначала дают понюхать большой объем, затем его уменьшают, прячут, и в итоге пес может учуять молекулы вещества в воздухе и «сообщить» об этом полицейскому. Если собака, к примеру, села или легла — сто процентов, рядом есть запрещенное вещество.

Собак обучают в одоролаборатории (одорология — наука о запахах). Не все животные подходят к работе в полиции. Нюх должен быть идеальным. Животное должно сличить запах, даже если прошло много времени. Например, злодей потерял перчатку на месте преступления.

— Проходит год, два или даже пять лет. Потом если подозреваемого нашли, то проводят проверку на соответствие запахов. Перчатку дают понюхать собаке, она делает выборку, и если запах совпадает, то собака об этом извещает. Как правило, проверку проводят три собаки. Но собака не «сажала» никогда людей. Работа животного — это только помощь следствию, — сказал Владимир Ермолаев.

Собаки служат не более восьми лет. После этого хозяин может взять ее себе или куда-то пристроить. Спросили студенты и о том, как кормят собак. Кинолог ответил, что сегодня закупается дорогой импортный корм.

А еще у животных интересные имена. Голдвин-Кортни, Гром-Гай, Беретта, Эммануэль-Тау, Каприз Алисы Оле-Лукойе… Это потому, что собаки — овчарки, лабрадоры — породистые, и их родословная обязывает иметь такие сложные имена. Но полицейские, конечно, называют их по-своему, дают короткие имена.

Экскурсия в кинологический центр МВД РК. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Экскурсия в кинологический центр МВД РК. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Экскурсия в кинологический центр МВД РК. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Владимир Ермолаев Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Владимир Ермолаев. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. В Экспертно-криминалистический центр МВД Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. В Экспертно-криминалистический центр МВД Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. В Экспертно-криминалистический центр МВД Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.

Студенты РПА побывали и в Госавтоинспекции Карелии, где сдают экзамены по вождению, оформляют удостоверения и другие документы. А еще здесь есть замечательный музей истории дорожно-постовой службы. На видном месте — картина художника Чекмасова, на которой изображен экс-начальник управления Госавтоинспекции МВД России Владимир Федоров. В витринах — знаки отличия, документы, форма милиционера 1960-х годов. Есть старый патрульный мотоцикл. Среди экспонатов есть и стопочки с эмблемой ГИБДД. Интересно, за что произносят тост сотрудники дорожной полиции в свой профессиональный праздник?