WWF предоставил 500 тысяч рублей на сохранение исчезающего моллюска в парке Паанаярви

Всемирный фонд дикой природы (WWF) распределил между заповедниками и национальными парками России около 8 млн рублей по программе грантов для особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В конкурсе принимали участие 69 заповедников и национальных парков, сообщает ТАСС.

Среди проектов-победителей — карельский национальный парк Паанаярви. Он получил 500 тысяч рублей на восстановление популяции исчезающего моллюска — европейской жемчужницы.

Как пояснил директор парка Александр Бижон, это первый этап работы по сохранению моллюска. Деньги пойдут на оценку состояния популяции. Будут куплено оборудование, в частности гидрокостюмы и акваланги. Специалисты -экологи по специальной методике проведут мониторинг мест обитания жемчужницы.

Исчезающий моллюск обитает в северных реках. Его процесс размножения напрямую связан с жизнедеятельностью лосося: жемчужница откладывает личинки в жабрах ценной рыбы. Продолжительность развития на жабрах рыб точно не установлена и составляет около 4 — 8 недель. Заметного вреда для рыбы в результате заражения ее глохидиями не отмечено. После отпадения от рыбы молодой моллюск мигрирует в поисках места , где он проводит всю остальную жизнь, передвигаясь уже сравнительно мало. Живут моллюски до 300 лет.

Также гранты получили нацпарк Смоленское поозерье. 1,5 миллиона рублей позволят купить семь зубров.

Курильский заповедник начнет обустройство искусственных гнезд для рыбных филинов. В Сихоте-Алинском заповеднике устанавливают фотоловушки, в Хакасском заповеднике — популяцию снежного барса, в Ненецком заповеднике создают базу для охраны и мониторинга лежбища атлантических моржей, в Дагестанском — построят подкормочную площадку для редких видов птиц.

Кроме того, поддержку получили проекты по предотвращению загрязнения Волги и восстановлению лесов в Волжско-Камском заповеднике и Смоленском Поозерье.

В WWF России считают, что конкурс для ООПТ в 2017 году может стать самым масштабным за всю историю проведения с 1999 года. Это связано с тем, что в стране год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых территорий одновременно. Сейчас WWF ищет партнеров для конкурса.