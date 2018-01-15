Выпуск новостей телеканала «Сампо ТВ 360» 15 января 2018

События в Карелии глазами журналистов нового республиканского телеканала.

 

Общество   /   
Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром