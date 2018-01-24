Выплата на первенца: как получить?

Центры социальной работы в Карелии планируют начать прием заявлений о выплатах на первенца уже на следующей неделе. Напомним, что такие выплаты установлены по предложению Президента России. Со своей стороны глава республики выступил с законопроектом, направленным на то, чтобы нуждающиеся семьи могли быстро, без проволочек, воспользоваться новой мерой поддержки. Инициативу Артура Парфенчикова карельский парламент рассмотрит завтра.

Законодательное собрание Карелии на сессии 25 января рассмотрит законопроект, который направлен на то, чтобы обеспечить в республике реализацию инициативы Владимира Путина о ежемесячных выплатах на первого ребенка. Напомним, что с предложением установить такую новую меру социальной поддержки президент выступил в конце ноября прошлого года. Спустя месяц соответствующий федеральный закон был принят и 30 декабря опубликован.

После этого в Карелии оперативно разработали свой нормативно-правовой акт, который регламентирует, что оформлением выплат будут заниматься центры социальной работы.

Кто может получить выплаты?

Ежемесячные выплаты из федерального бюджета предусмотрены для семей, где после 1 января 2018 года родится первый ребенок. При этом выплаты будут адресными. Их смогут получить семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года.

Как рассчитать, имеет ли семья право на выплаты?

В северных районах республики 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения составляет  22 051 рублей, на остальной территории Карелии — 20 721 рублей. Таким образом, общий доход семьи из трех человек – родители и ребенок – не должен превышать 66 153 рублей и 62 163 рублей соответственно.

Каков размер выплаты?

Он равен прожиточному минимуму на ребенка за второй квартал предыдущего года. На севере Карелии это 12 820 рублей, на остальной территории республики – 11 839 рублей. Выплаты семья сможет получать, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Как пояснила министр социальной защиты республики Ольга Соколова, цель республиканского законопроекта – сделать так, чтобы жители районов могли оформлять выплаты быстро, без проволочек, не отправляя необходимые документы в Петрозаводск.

– Федеральный закон предусматривает, что с заявлениями о назначении выплат граждане должны обращаться в территориальные органы социальной защиты, – рассказала Ольга Соколова. – Но в Карелии имеется особенность: у нас в структуре исполнительной власти нет  территориальных органов соцзащиты, есть только министерство и подведомственные ему учреждения – центры социальной работы. Этим центрам социальной работы, которые есть в каждом районе республики, мы и предлагаем передать право принимать решения о назначении выплат. Надеюсь, что депутаты Заксобрания наше предложение поддержат, ведь иначе гражданам придется отправлять необходимые документы в Петрозаводск, что неизбежно затянет процедуру принятия решения

Ольга Соколова

Ольга Соколова. Фото: Наталья Овсянникова

У министерства социальной защиты Карелии уже есть положительный опыт продвижения подобных законодательных инициатив. Так, в этом году центры социальной работы начнут принимать решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании. То есть теперь граждане в районах республики, которым требуется помощь того или иного социального учреждения, смогут обращаться в центр по месту жительства, а не в Минсоцзащиты в Петрозаводске, как было ранее. Для этого пришлось вносить поправки в федеральное законодательство: Карелия выступила с таким предложением, его поддержали 42 региона, и в конце прошлого года Госдума изменения одобрила.

Для того, чтобы облегчить процедуру оформления ежемесячных выплат на ребенка, достаточно принять республиканский закон. Центры соцработы к назначению выплат готовы и смогут начать принимать заявления уже на следующей неделе.

Немаловажно, что у семей, где рождается первенец, есть достаточно времени, чтобы оформить выплату. Если родители обращаются за ней в течение полугода с того момента, как малыш появился на свет, то выплата устанавливается со дня рождения ребенка.

– Например, если ребенок родился 1 января, а родители обратились за выплатой только 30 июня, то она все равно будет начислена им с момента рождения малыша, то есть за полгода, – добавила Ольга Соколова. – Если семья обращается за выплатой по истечении полугода, то выплата устанавливается со дня обращения. При этом уже сейчас все центры социальной работы в республике ориентированы на то, что если граждане обращаются, спрашивают о возможности оформить выплату, то данные этих граждан необходимо записывать. И, как только республиканский закон вступит в силу, информировать их, что можно прийти, чтобы написать заявление и подать документы. Полный их перечень и алгоритм действий для граждан мы опубликуем в самое ближайшее время, проведем широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить людям, как воспользоваться новой мерой поддержки.

Добавим, что вчера законопроект был рассмотрен на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, который рекомендовал депутатскому корпусу принять его сразу в двух чтениях, чтобы новая норма незамедлительно начала работать. Председатель комитета Алексей Хейфец рассчитывает, что у коллег возражений законопроект не встретит: ведь инициатива президента России о поддержке нуждающихся семей – очень своевременная и нужная.

Алексей Хейфец

– Принят хороший, важный федеральный закон. Конечно, необходимо оперативно отработать его реализацию конкретно в нашем регионе, чтобы люди уже с ближайших чисел смогли оформлять и получать выплаты, чтобы у них не возникало при этом трудностей, – отметил Алексей Хейфец. – Законопроект получил поддержку всех фракций в Заксобрании, коллеги согласны, что процедуру оформления выплат надо сделать максимально удобной для граждан.

 

Общество   /   ,
Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
Хорошие карельские книги. Почти даром