Выплата на первенца: как получить?

Законодательное собрание Карелии на сессии 25 января рассмотрит законопроект, который направлен на то, чтобы обеспечить в республике реализацию инициативы Владимира Путина о ежемесячных выплатах на первого ребенка. Напомним, что с предложением установить такую новую меру социальной поддержки президент выступил в конце ноября прошлого года. Спустя месяц соответствующий федеральный закон был принят и 30 декабря опубликован.

После этого в Карелии оперативно разработали свой нормативно-правовой акт, который регламентирует, что оформлением выплат будут заниматься центры социальной работы.

Кто может получить выплаты? Ежемесячные выплаты из федерального бюджета предусмотрены для семей, где после 1 января 2018 года родится первый ребенок. При этом выплаты будут адресными. Их смогут получить семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года. Как рассчитать, имеет ли семья право на выплаты? В северных районах республики 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения составляет 22 051 рублей, на остальной территории Карелии — 20 721 рублей. Таким образом, общий доход семьи из трех человек – родители и ребенок – не должен превышать 66 153 рублей и 62 163 рублей соответственно. Каков размер выплаты? Он равен прожиточному минимуму на ребенка за второй квартал предыдущего года. На севере Карелии это 12 820 рублей, на остальной территории республики – 11 839 рублей. Выплаты семья сможет получать, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Как пояснила министр социальной защиты республики Ольга Соколова, цель республиканского законопроекта – сделать так, чтобы жители районов могли оформлять выплаты быстро, без проволочек, не отправляя необходимые документы в Петрозаводск.

– Федеральный закон предусматривает, что с заявлениями о назначении выплат граждане должны обращаться в территориальные органы социальной защиты, – рассказала Ольга Соколова. – Но в Карелии имеется особенность: у нас в структуре исполнительной власти нет территориальных органов соцзащиты, есть только министерство и подведомственные ему учреждения – центры социальной работы. Этим центрам социальной работы, которые есть в каждом районе республики, мы и предлагаем передать право принимать решения о назначении выплат. Надеюсь, что депутаты Заксобрания наше предложение поддержат, ведь иначе гражданам придется отправлять необходимые документы в Петрозаводск, что неизбежно затянет процедуру принятия решения

У министерства социальной защиты Карелии уже есть положительный опыт продвижения подобных законодательных инициатив. Так, в этом году центры социальной работы начнут принимать решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании. То есть теперь граждане в районах республики, которым требуется помощь того или иного социального учреждения, смогут обращаться в центр по месту жительства, а не в Минсоцзащиты в Петрозаводске, как было ранее. Для этого пришлось вносить поправки в федеральное законодательство: Карелия выступила с таким предложением, его поддержали 42 региона, и в конце прошлого года Госдума изменения одобрила.

Для того, чтобы облегчить процедуру оформления ежемесячных выплат на ребенка, достаточно принять республиканский закон. Центры соцработы к назначению выплат готовы и смогут начать принимать заявления уже на следующей неделе.

Немаловажно, что у семей, где рождается первенец, есть достаточно времени, чтобы оформить выплату. Если родители обращаются за ней в течение полугода с того момента, как малыш появился на свет, то выплата устанавливается со дня рождения ребенка.

– Например, если ребенок родился 1 января, а родители обратились за выплатой только 30 июня, то она все равно будет начислена им с момента рождения малыша, то есть за полгода, – добавила Ольга Соколова. – Если семья обращается за выплатой по истечении полугода, то выплата устанавливается со дня обращения. При этом уже сейчас все центры социальной работы в республике ориентированы на то, что если граждане обращаются, спрашивают о возможности оформить выплату, то данные этих граждан необходимо записывать. И, как только республиканский закон вступит в силу, информировать их, что можно прийти, чтобы написать заявление и подать документы. Полный их перечень и алгоритм действий для граждан мы опубликуем в самое ближайшее время, проведем широкую информационную кампанию, чтобы разъяснить людям, как воспользоваться новой мерой поддержки.

Добавим, что вчера законопроект был рассмотрен на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, который рекомендовал депутатскому корпусу принять его сразу в двух чтениях, чтобы новая норма незамедлительно начала работать. Председатель комитета Алексей Хейфец рассчитывает, что у коллег возражений законопроект не встретит: ведь инициатива президента России о поддержке нуждающихся семей – очень своевременная и нужная.

– Принят хороший, важный федеральный закон. Конечно, необходимо оперативно отработать его реализацию конкретно в нашем регионе, чтобы люди уже с ближайших чисел смогли оформлять и получать выплаты, чтобы у них не возникало при этом трудностей, – отметил Алексей Хейфец. – Законопроект получил поддержку всех фракций в Заксобрании, коллеги согласны, что процедуру оформления выплат надо сделать максимально удобной для граждан.