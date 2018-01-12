Выходить на лед Онежского озера в Крещение будет запрещено в Петрозаводске

Выход на лед Онежского озера в Петрозаводской губе в Крещение будет запрещен. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС мэрии Петрозаводска Владимир Голуб в ходе выездного совещания по организации Крещенских купаний в микрорайоне Пески. Толщина льда в районе пляжа не превышает трех сантиметров.

До наступления праздника Крещения лед не наберет нужную толщину и выход в акваторию смертельно опасен, подтвердил начальник Петрозаводского ГИМС Владимир Болотов.

— В среднем лед при минус 10 градусах за сутки нарастает на 1 сантиметр максимум. Для того чтобы он был необходимой толщины — 25 сантиметров — нужно, чтобы в течение 10 дней стояли 25-градусные морозы. Прогноза такого нет, морозов не будет, и при такой температуре лед не нарастет даже для одиночного выхода, — сказал Владимир Болотов.