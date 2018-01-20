«Выходи гулять!» — в Петрозаводске прошел праздник в рамках Фестиваля городской среды

Сегодня в столице Карелии прошел праздник «Петрозаводск, выходи гулять!» В парке «Ямка» горожане встретились на свежем воздухе в рамках Фестиваля городской среды. Участникам предложили спортивные состязания, семейные игры на свежем воздухе, конкурсы, мастер-классы и экскурсии.

— Пришел с женой позаниматься спортом, как говорится, выгулять сына Алексея, и самому проветриться. Настроение отличное, какое еще может быть настроение в субботу, — рассказал петрозаводчанин Сергей.

— В парке стало заметно лучше, цивилизованнее, появились лавочки, дорожки, есть, где погулять с детьми в центре. Сама живу не здесь, но приезжаем сюда по субботам на занятия, после которых гуляем в «Ямке», — поделилась Юлия.

Собравшихся приветствовали глава Петрозаводска Ирина Мирошник и министр строительства, энергетики и ЖКХ республики Олег Ермолаев.

— Радостное событие – открытие обновленного парка “Ямка”, безусловно, согревает в этот морозный день. Безусловно, это еще только начало, нам очень многое предстоит сделать. Это излюбленное место отдыха петрозаводчан мы приведем в комфортный, удобный и красивый вид. А сегодня отличный повод порадоваться тому, что территория парка получила такое развитие, — отметила Ирина Мирошник.

— У нас за 2017 год по всей республике приведены в порядок более 200 дворовых и общественных территорий. Очень здорово, что этот проект по всей стране рассчитан на пять лет. А это значит, что у нас появится больше комфортных мест для отдыха и для жизни, — сказал Олег Ермолаев.

Парк «Ямка» в историческом центре Петрозаводска привели в порядок в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в прошлом году. В зеленой зоне отсыпали пешеходные дорожки, снесли аварийные деревья, реконструировали лестницу со стороны проспекта Карла Маркса, а также создали декоративную композицию из природного камня.

— Благоустройством парка «Ямка» мы довольны. Мне кажется, все изменения к лучшему, — заявила «Республике» руководитель управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. — В принципе, есть еще то, над чем нужно работать в парке — над дренажными системами со стороны Мариинского бульвара, например. Но уже хорошо. От программы «Комфортная городская среда» в 2018 году мы ждем, что будет еще больше общественных территорий, надеемся, что будет больше средств. У нас все территории находятся в состоянии, требующем ремонта. А «Комфортная городская среда» сейчас — основной источник денег на благоустройство в городе.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане могут подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. В проекте дворового благоустройства указываются два перечня работ: обязательный (ремонт и укладка асфальта во дворе, уличное освещение) и дополнительный (озеленение, спортивные и детские площадки). Победители получают федеральные деньги – до двух миллионов рублей. В 2017 году Карелии из федерального бюджета выделили 140 миллионов рублей. Около половины освоил Петрозаводск. На эти деньги в карельской столице привели в порядок около 43 дворов. Остальные проекты, попавшие в список 2017 года, но пока не реализованные, в первую очередь приведут в порядок в 2018-м.

Во втором случае речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем рейтингового, народного голосования. К голосованию в Петрозаводске допустят всех жителей старше 14 лет. Из списка им предстоит выбрать не больше трех общественных территорий, затем специальная комиссия подсчитает число голосов и назовет победителей.

Всего на реализацию «Комфортной городской среды» в 2018 году Карелия получит около 147,6 миллиона рублей. На благоустройство общественных территорий в Петрозаводске выделили около 12 миллионов рублей, еще 28 миллионов пойдут на дворы. Впрочем, эти цифры могут измениться: власти города рассчитывают, что столице отдадут большую сумму.