Всё в семью

С 1 января в России появились новые меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом страны Владимиром Путиным. Среди них ежемесячные выплаты на первенца, льготная ипотека и продление программы материнского капитала.

«Республика» собрала информацию о новых и о старых мерах поддержки семей, на которые могут рассчитывать жители Карелии. Отметим, что по статистике петрозаводского ЗАГСа в прошлом году в городе появилось 2246 новых семей, а первая пара этого года расписалась 10 января.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка

Выплаты предоставляются молодым семьям при рождении первого ребёнка до достижения им полутора лет. Получать их могут семьи с доходами не выше полутора прожиточных минимумов на человека.

Рассчитывают сумму поддержки, исходя из прожиточного минимума ребёнка, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В Карелии такие выплаты составят около 12 тысяч рублей.

Полтора прожиточных минимума в Карелии — это 22 тысячи рублей по северной части Карелии и 20 тысяч 700 рублей по остальным районам. То есть, если общий доход отца и матери не превышает 66 тысяч рублей на севере и 62 — в центральной и южной Карелии, семья может претендовать на выплаты.

Материнский капитал

Программу материнского капитала продлили еще на два года. Деньги будут по-прежнему получать женщины, родившие второго ребенка.

Сертификаты на маткапитал выдают уже 11 лет. По данным Пенсионного фонда России, за это время 8 с половиной миллионов российских семей получили поддержку. В отчёте ведомства сообщается, что благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили более 5 млн семей. Из них 3,2 млн семей частично или полностью погасили жилищные кредиты. Ещё более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Кроме того, с этого года матери, получающие капитал, могут подать заявление на ежемесячные выплаты из него. Они полагаются семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен в 2018 году. В этом случае мама будет подавать сразу два заявления: на получение выплат и собственно маткапитала.

Право на получение этих выплат имеют семьи, где совокупный доход на каждого члена семьи также не выше 1,5 прожиточных минимумов. Таким образом, общий доход полной семьи с двумя детьми в Петрозаводске не должен превышать 83 592 рублей.

После того как решение о выплате будет принято, семья сможет получать ежемесячно почти 12 тысяч рублей из средств материнского капитала. Выплаты будут продолжаться, пока ребенку не исполнится полтора года.

Региональный материнский капитал

В Карелии есть выплаты для семей, в которых рождается третий, четвертый или последующий ребенок — региональный материнский капитал. Право получить его имеют семьи, в которых ребенок родится до 31 декабря 2018 года.

Размер регионального семейного капитала составляет 105 500 рублей. Средства можно тратить на покупку жилья, погашение ипотеки, на оплату детского сада и обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации.

Единовременные региональные выплаты к родам

При рождении ребенка семьи могут получить единовременную выплату. 2 тысячи рублей при рождении первого ребенка, 3 тысячи при рождении второго, 4 тысячи при рождении третьего и последующих детей.

Право на льготу имеют все родители вне зависимости от их дохода.

Льготная ипотека

Для поддержки семей с двумя и более детьми правительство России утвердило специальную программу по ипотеке.

С 2018 года российские семьи, в которых начиная с 1 января родится второй и/или третий ребенок, могут оформить ипотеку под 6 процентов годовых на приобретение жилья на первичном рынке: готового жилого помещения по договору купли-продажи или на этапе строительства по договору долевого участия.

Программа ипотечного кредитования носит срочный характер. Она предусматривает субсидирование ставки в течение трёх лет после рождения второго ребёнка, а после рождения третьего ребёнка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита.

Жилье для российской семьи

Карелия участвует в федеральной программе «Жилье для российской семьи». По ней можно приобрести квартиру на льготных условиях — по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр (однокомнатная таким образом обойдется в миллион сто тысяч рублей).

Список тех, кто может участвовать в программе довольно обширный: семьи, чьи квартиры непригодны для проживания, семьи, у которых квартиры слишком маленькие, семьи у которых небольшой совокупный доход, семьи более, чем с двумя детьми, семьи в которых есть ребенок-инвалид. Познакомиться со всеми условиями можно на сайте Минстроя Карелии.