Вспышка норовирусной инфекции зафиксирована в Финляндии

В Финляндии по всей стране зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла на 40%.

В этом году в лабораториях по всей стране было зафиксировано уже 570 случаев заболевания норовирусной инфекцией, тогда как в прошлом году болезнь подхватили 342 человека, сообщает YLE.

По данным финской статистики, заразившихся вирусом на самом деле намного больше – обычно пациенты не обращаются в этих случаях к врачу, а лечатся дома самостоятельно.

Норовирусная инфекция (норовирус) – острая кишечная инфекция. Возбудителем является норовирус – один из разновидностей энтеровирусов. Механизм передачи данной инфекции – фекально-оральный, не исключается и респираторный.

Инкубационный период инфекции составляет от 10 до 72 часов. Как новый, так и старый штаммы норовируса вызывают рези и боли в желудке, рвоту и понос. У некоторых больных может подняться температура. Обычно болезнь длится от 12 часов до двух суток.

Норовирус крайне заразен и устойчив. Им можно заразиться от других еще до появления у них симптомов. Вирус может сохраняться на поверхностях предметов до нескольких недель. Даже после исчезновения симптомов у больного вирус по-прежнему обитает в кишечнике и выделяется вместе с фекалиями во внешнюю среду. Вирус также не погибает на морозе. Даже самое маленькое количество норовируса достаточно для того, чтобы заразиться. Зараза передается через грязные руки.

Медики сообщают, что одни лишь средства для дезинфекции рук не помогут в борьбе с этим вирусом. Для наилучшей профилактики необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения туалета, смены подгузников или поездок в общественном транспорте. Обязательно нужно мыть руки до еды или до приготовления пищи.