Всероссийская акция «Зеленая весна» пройдет в Петрозаводске. Начнется она 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Экологические субботники «Зеленая весна» пройдут по всей России.

– В рамках акции на территории города пройдут три субботника, в ходе которых предусмотрена не только уборка, но и посадка молодых деревьев и кустарников, – добавили в мэрии.

В администрации считают, что наибольшей популярностью у горожан пользуются тематические субботники, поэтому специалисты управления экологии запланировали проведение субботников с различными программами.

Например, 29 апреля в городе пройдет «Майский субботник» в память о первых субботниках. 5 мая состоится акция «Прошлое в настоящем» – в ямке ОТЗ кроме непосредственно уборки территории запланирована реконструкция военных действий. 12 мая в устье реки Лососинки пройдет акция по уборке «Лососинка – сердце города».

Отметим, в 2015 году Петрозаводск признали победителем в номинации «Самое массовое участие» в конкурсе «Зеленая Россия».