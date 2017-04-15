Всероссийская акция «Вахта памяти» началась в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске открылся республиканский этап всероссийской акции «Вахта памяти». Мероприятие проходило у мемориала Вечный огонь. К нему пришло несколько десятков человек, среди которых было немало представителей поисковых движений.

В акции принял участие и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он, как сообщила присутствующим ведущий мероприятия, является бойцом поискового движения России, а также бойцом поискового отряда «Звезда».

– Хочу обратиться к участникам поискового движения – вы занимаетесь святым делом. Скажу известную фразу – война закончится только тогда, когда будет похоронен последней солдат. Вы действительно отдаете долг памяти, долг чести тем, кто боролся за независимость нашей родины. Я и сам уже много лет занимаюсь поиском, я прошел поисковые вахты во многих регионах России. Это и Демьянский котел, и Воронежская земля, и Орловская земля. Испытываешь непередаваемые чувства, когда находишь останки солдата. В моей поисковой биографии был случай, когда я лично поднял бойца. В районе его нагрудного кармана я нашел медальон. Через несколько месяцев мы его прочитали. Рядовой Иван Шестеряков. На тот момент был жив еще сын этого бойца. 23 февраля 2015 года мы привезли его на родину в село, в Татарстан. Вся деревня вышла его провожать. Были даже старики и старушки, которые помнили, как Иван Шестериков уходил на фронт. К сожалению, у поисковых отрядов в Карелии еще много работы. И ее мы будем продолжать до тех пор, пока в этом будет необходимость, – заявил Артур Парфенчиков.

После поздравительных речей организаторы «Вахты памяти» вручили медаль «Шагнувшему в бессмертие» родственникам Михаила Акимовича Ганина. Он был председателем колхоза в деревне Чуяла Пудожского района. С декабря 1941 года стал бойцом партизанского отряда «Железняк». 27 апреля 1942 года Михаил Ганев погиб вместе со своими товарищами на льду Онежского озера в 13-часовом бою. Место его захоронения до сих пор неизвестно.

Михаила Ганева наградили медалью посмертно за мужество и героизм, проявленные при защите Карелии. Почетный знак получила внучка героя Любовь Юрьевна Ганева.

После все собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.