Всемирный день борьбы с гипертонией пройдет в Петрозаводске

15 мая в библиотеке № 3 имени Николая Клюева (ул. Ровио, д. 17/2) состоится акция «Всемирный день борьбы с гипертонией». Об этом сообщает Центр медицинской профилактики Карелии.

Каждый пришедший в библиотеку сможет получить индивидуальную консультацию врачей-специалистов по факторам риска, которые приводят к гипертонической болезни. Кроме того, любой желающий сможет пройти экспресс-диагностику своего здоровья (определить индекс массы тела, рост, вес).

Организаторы акции прочтут лекцию «Курение и здоровье» и организуют выставку по теме «К здоровью без лекарств».

Организаторами акции выступили Министерство здравоохранения Карелии, мэрия Петрозаводска, городская поликлиника № 1 и республиканский Центр медицинской профилактики.

Акция состоится с 12:00 до 16:00.