Всеми забытый снег

Жители многоквартирных домов на окраине Петрозаводска рассказали «Республике», что за почти три месяца зимы их междомовой проезд коммунальщики не чистили ни разу. Речь идет о проезжей части между домами №5, №7, №9 и №11, №13, №15 по улице Кемской. Уже конец февраля, но снегоуборочную технику горожане здесь вообще не видели – машины жильцов вязнут на проезжей части, пешеходы не могут пройти по тротуару.

Проблемы из снега

Люди неоднократно жаловались в Единую дежурно-диспетчерскую службу города и сообщали о проблеме. Никакой реакции не последовало. Такая ситуация, по словам жильцов, случается здесь каждый год. Граждане уже шутят – фестиваль «Гиперборея» ежегодно можно проводить возле их домов: чего-чего, а снега тут всем хватит.

Непочищенный междомовой проезд на улице Кемской. Фото: «Республика»/Илья Прохоров Непочищенный междомовой проезд на улице Кемской. Фото: «Республика»/Илья Прохоров Непочищенный междомовой проезд на улице Кемской. Фото: «Республика»/Илья Прохоров

– У нас здесь постоянно образуется очень глубокая колея. Снега на дороге столько, что каждая проезжающая машина царапает днищем уплотненный снег. Даже внедорожники. И так всю зиму. Да и на тротуарах ситуация не лучше: пройти по нему сложно не только матери с коляской или пенсионеру, но даже взрослому мужчине. Фестиваль снежных фигур действительно можно проводить у нас, а не на набережной, – рассказывает житель дома №5 по улице Кемской Александр.

Александр также добавил, что возле его подъезда территорию чистят регулярно, а междомовой проезд – вообще никогда. Кроме того, прямо на дороге возле общежития уже больше года валяются бетонные блоки: в темноте и под снегом их не видно. Были случаи, когда автомобилисты били о них свои машины. Но блоки как лежали на проезжей части, так и лежат.

Обращения в ЕДДС, считают жильцы близстоящих домов, ни к чему не приводят. Диспетчер только и говорит, что передаст всю информацию в «Техрент». Только вот «Техрент» эту территорию не обслуживает: этим должны заниматься управляющие компании домов по улице Кемской.

Не все жалобы работают

О проблеме жителей домов по улице Кемской «Республика» рассказала начальнику управления жилищного хозяйства петрозаводской администрации Евгению Перову. Он сообщил, что этот участок обслуживает несколько управляющих компаний – МУП «Петрогиц» и УК «Профессионал», а также ТСЖ дома №11 по улице Кемской.

– Кроме того, маленькая часть этого проезда является так называемым «белым пятном». То есть она ни за какими юридическими лицами не закреплена, – сообщил Перов.

Через полтора дня после звонка Евгению Перову проезд почистили. Об этом нам сообщил сам начальник управления ЖКХ. Он также отметил, что сотрудники мэрии приехали на место и убедились в том, что проезд совсем не обслуживается, поэтому горадминистрация направила претензионные письма в МУП «Петрогиц», в УК «Профессионал» и в ТСЖ дома №11 по Кемской.

Работники ЖКХ почистили междомовой проезд на улице Кемской рано утром, но вечером того же дня «Республике» снова позвонили горожане. После слов благодарности они опять высказали возмущение.

– Мы все звонили в ЕДДС по несколько раз в месяц, и в «Профессионал» обращались столько же. Только я жаловалась в дежурно-диспетчерскую службу шесть раз за последние две недели, и все без толку. А сообщила о проблеме журналистам – проезд почистили через два дня. У нас теперь журналисты выполняют функцию ЕДДС? – недоумевает жительница дома №7 по улице Кемской Анастасия.

Женщина также считает, что проведенная чистка междомового проезда выполнена только «ради галочки»: колея осталась, расчищенный снег рабочие решили складировать на тротуаре, а так называемые «карманы» на проезде вообще никто не убирал. В подтверждение своих слов Анастасия прислала фотографии. Разница между до и после уборки действительно едва заметна.

Междомовой проезд на Кемской после чистки УК Профессионал. Фото: жительница Ключевой Анастасия Междомовой проезд на Кемской после чистки УК Профессионал. Фото: жительница Ключевой Анастасия Междомовой проезд на Кемской после чистки УК Профессионал. Фото: жительница Ключевой Анастасия Междомовой проезд на Кемской после чистки УК Профессионал. Фото: жительница Ключевой Анастасия

Также отметим, что «Республика» решила получить официальные комментарии у руководства управляющих компаний. Найти директора МУП «Петрогиц» труда не составило – Ян Цимотыш охотно прокомментировал ситуацию.

– Этот проезд – совместная территория нескольких управляющих компаний и ТСЖ. У нас есть договоренность, что ее убирает УК «Профессионал», а потом выставляет нам счета, а мы это дело оплачиваем. Это устраивает все компании, – сообщил Ян Цимотыш.

А вот поговорить лично с директором УК «Профессионал» Олегом Шеховцевым у «Республики» не получилось. В приемной руководителя несколько раз сообщили журналисту, что Олег Александрович на выезде. Секретарь посоветовала написать вопросы на электронную почту: ее директор просматривает регулярно и подробно на все отвечает.

«Республика» с должным уважением написала вопросы:

Ответ пришел – подробней некуда:

Потребность в перерасчете

Начальник управления ЖКХ в мэрии Петрозаводска Евгений Перов рассказал, что коммунальщики (и управляющие компании, и ТСЖ) должны чистить проезды и тротуары через 2-3 часа после завершения снегопада. Это средний показатель, но именно такой регламент работ прописан в Правилах благоустройства города.

– В то же время в любом случае уборка снега должна быть завершена к 9 утра. В ситуации с междомовым проездом на улице Кемской мы видим явные нарушения. Мэрия выдала соответствующие предписания и МУП «Петрогиц», и УК «Профессионал», и ТСЖ, – рассказал Перов.

Инспектируют выполнение работ управляющих компаний управление муниципального контроля петрозаводской мэрии, а также госкомитет по жилищному и строительному надзору. Последнее ведомство может применять меры административного воздействия.

Жители вправе требовать перерасчет, если управляющие компании не выполняют своих обязанностей (не чистят придомовую территорию или проезды) или же выполняют их ненадлежащим образом.

– Для этого достаточно зафиксировать неубранную территорию. Есть определенная форма акта – она зафиксирована в правилах содержания общего имущества. Акт должен заполнить председатель совета дома, или любой другой житель при одном свидетеле. После этот акт нужно направить в управляющую компанию, и она обязана будет сделать перерасчет, – добавил Евгений Перов.

Начальник управления ЖКХ также отметил, что образец акта можно получить в муниципальной «Службе заказчика», а так же – необходимую консультацию о возможности перерасчета.

«Республика» в свою очередь передаст всю полученную информацию жителям домов по улице Кемской. Мы также будем контролировать решение этой проблемы.