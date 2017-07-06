Всем играть!

Уже 10 июля на площадке в сквере 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — это перекресток улицы Калинина и проспекта Александра Невского — будут играть дети. Здесь рабочие устанавливают детский городок, и большая часть работ уже сделана, осталось настелить каучуковое покрытие. Оно будет зеленое с красными звездами.

Это один из первых спортивно-игровых комплексов, который возводят в Петрозаводске на средства, предоставленные правительством Москвы при содействии Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Столица республики получила в подарок более 100 миллионов рублей на строительство 20 спортивных детских игровых площадок. 10 было решено возвести на придомовых территориях, 10 — в парках и скверах, а также рядом со школами.

Места для строительства отбирала специальная комиссия, утверждали каждое место в Москве. Все решили таким образом, чтобы детские городки достались каждому району. Площадки будут разные, с разным набором оборудования. Везде установят фонари, ограждения и камеры видеонаблюдения.

К 1 сентября игровые городки откроются на набережной Гюллинга в пойме реки Лососинки, в парке на набережной Варкауса, в ямке ОТЗ, на Аллее 300-летия Петрозаводска — в парковых территориях. Также детские городки появятся у 20-й, 34-й и 17-й школ, у Университетского лицея. Как только акты выполненных работ будут подписаны, площадки перейдут в муниципальную собственность.

Кроме того, в этом году помощь Петрозаводску оказало и правительство Санкт-Петербурга. Городу подарили комплекты детских площадок, их было решено установить на территориях пяти детских садов. На работы по установке будут выделены деньги городского бюджета.

Депутаты Петросовета проверили, как идут работы. Как сообщил сотрудник пресс-центра Петросовета Евгений Лисаков, народные избранники лично проверяют ход работ по благоустройству.

— Депутаты Петросовета не только выезжают проверить качество исполнения работ, но и сами благоустраивают город, — отметил Евгений Лисаков.



Депутат Петросовета Сергей Черемухин Депутат Петросовета Сергей Черемухин — Мы благодарны правительству Москвы за такой подарок. Работы, как видите, уже начались, детскую площадку строят. Мы, депутаты Петросовета, проверяем качество. Важно, что это место удалось вернуть городу: столько лет здесь был огороженный забором пустырь, но городские депутаты добились восстановления сквера, его ремонта. Теперь мы видим, здесь отдыхают люди. Совсем скоро появится новая детская площадка!



Депутат Петросовета Сергей Старшов — Депутаты взяли шефство над этим сквером, высадили здесь деревья. Отрадно, что город преображается, 20 новых площадок — это шикарный подарок. А если прибавить, что в городе реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда» — будут облагорожены около 40 придомовых территорий, реализуется программа поддержки местных инициатив,

то можно сказать с уверенностью, что город изменяется. В этом году уже до 1 сентября жители увидят результат масштабной работы по благоустройству.