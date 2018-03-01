«Все прижилось»

Через две недели в Карелии выберут проекты, которые будут претворены в жизнь по программе «Комфортная городская среда» — голосование пройдет в день выборов президента России, 18 марта. В Петрозаводске в прошлом году было реализовано два проекта: благоустройство проспекта Ленина и благоустройство парка «Ямка».

Деревья защитили

На проспекте Ленина снесли старые аварийные тополя, высадили молодые липы и установили ограждения. Первое время горожане последними были недовольны, даже сравнивали с оградками на кладбище.

Однако ограждения свою роль выполнили — защитили деревья. Об этом рассказала руководитель управления благоустройства и экологии мэрии Анна Дудырина — проект по благоустройству подала администрация города.

— Все, что было задумано, все сделано. Подрядная организация вырыла из газонов весь старый грунт, который копился там. Выкинули огромное количество бетонных конструкций, неработающих проводов. Полностью восстановили газон. Забор некоторым не нравится, но функции свои он исполняет: газон не вытоптан, зимой техника никакая не стоит, из зеленых насаждений только одно дерево погибло. Все остальное прижилось. Если бы этого не было, мы бы половины насаждений недосчитались. Каждый год была проблема с обслуживающими организациями — они повреждали деревья снегоуборщиками. Конечно, хотелось бы более красивое ограждение, но за такие короткие сроки это оказалось нереально. Многие хотели вообще отказаться от зеленой части — сделать как в Петербурге. Но ради горожан мы сохранили газон и зеленые насаждения. Их снос был бы ударом по тем, чьи окна выходят на проспект.

Анна Дудырина рассказала, что сейчас администрация готовит концепцию комплексного благоустройства проспекта Ленина к столетию республики, возможно, там будет предусмотрено более декоративное ограждение. В проект войдет обновление фасадов, обновление и ремонт тротуаров.

Парк облагородили

В парке «Ямка» проложили дорожки, отремонтировали лестницу и установили скульптурную композицию из камней.

Один из членов инициативной группы, которая занималась «Ямкой», скульптор Александр Ким рассказал о том, как он оценивает проделанную работу.

— Многое успели сделать: проложили дорожки, установили освещение — не так страшно стало ходить по парку в темное время суток. Естественно, стало гораздо лучше. Но благоустройство будет продолжаться. Будем этим летом еще проводить работы, не успели до зимы выложить плиты. Горожане говорят, что гулять по парку стало интереснее — люди останавливаются около скульптурной композиции из камней, фотографируются. Там камни наши, карельские, с очень интересным узором.

Александр Ким рассказал, что скульптуру тоже ждет доработка. Это будет подарок городу. Что именно добавит скульптор, пока секрет.

В 2018-м

В этом году жители Петрозаводска подали 62 заявки на реализацию проектов по реконструкции общественных территорий. Все они примут участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Предложения благоустройства есть в каждом районе города. Познакомиться с полным списком можно здесь. Почитать про отдельные проекты можно в нашей рубрике «Выбираем лучший проект».

Всего по Карелии подготовлено 87 проектов.