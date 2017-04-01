Врио главы Карелии выразил соболезнования родным и близким Евгения Евтушенко

Сегодня в американской клинике умер Евгений Евтушенко. Поэта госпитализировали накануне, он скончался от остановки сердца. Евгению Евтушенко было 84 года.

Свои соболезнования выразил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Текст сообщения приводим полностью.

«Поэт в России больше чем поэт». Авторство этих строк известно каждому россиянину. Но жителям Карелии известны и другие, более личные:

«Карелия мне подарила Машу,

Похожую на парусную мачту.

Летящую над вспененной водой,

И оказалось вдруг — я молодой».

За долгую жизнь Евгений Александрович Евтушенко не раз дарил свои стихи и себя самого Карелии, с которой, по его словам, у поэта сложились «нежные отношения».

В субботу, 1 апреля, на 85-м году жизни ушел из жизни Евгений Александрович Евтушенко, великий поэт, светлый, замечательный, всемирный человек. Карелия скорбит со всем миром.

Мы помним, как завершился вечер встречи с Евгением Александровичем летом прошлого года — словами любви в адрес Петрозаводска и его жителей:

— Давайте не расставаться надолго!

Сожалеем, что этому теперь, увы, не суждено сбыться.

Уже после своей смерти Евгений Александрович навсегда воссоединится со своей Россией: поэт завещал похоронить его в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким поэта, всем, с кем он был знаком, дружен», — сказано в сообщении Артура Парфенчикова.