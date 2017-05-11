Врио главы Карелии: власть займется проблемой тарифов на электроэнергию в республике

— Здесь мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и в управлении госимуществом: кулуарность принятия решений и непрозрачность расчетов, — заявил врио главы Карелии.

В интервью Артур Парфенчиков отметил, что намерен часто бывать в районах республики.

— Мой стиль работы — дорога, — добавил Артур Парфенчиков, — поэтому я буду много и часто бывать в районах Карелии.

Regnum выделяет основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться новому руководству Карелии. Прежде всего это программа расселения аварийного жилья. Всей стране запомнился выговор президента предыдущему руководителю региона Александру Худилайнену. Выправлять ситуацию придется команде Артура Парфенчикова. Задача очень сложная: сегодня регион едва-едва выполнил объемы еще прошлого года.

— Такой концентрации некомпетентности и разгильдяйства я никогда не встречал, — заявил врио главы Карелии депутатам Заксобрания республики на ежегодном отчете 20 апреля. — Начиная с составления неполных списков аварийного жилья муниципалитетами и заканчивая авралом на стройплощадках. В итоге в республике появилось такое определение, как «новое аварийное жилье».

Тем не менее врио главы республики выражает осторожный оптимизм и публично заявляет, что Карелия с задачей справится. Федеральный центр при этом продолжает помогать: выделено почти 800 миллионов рублей.

Весной врио главы дал старт командировкам в районы Карелии. Одновременно началась работа по формированию команды. Так, сперва на должность советника по стратегическим вопросам, а потом и премьер-министром стал Александр Чепик, работавший до этого зампредседателя правительства Бурятии.

— Знаю Чепика А.Е. как эффективного руководителя, что подтверждается и позитивными результатами развития экономики Республики Бурятия в последние годы, в том числе и в такой важной отрасли, как туризм. Важно, что структура и приоритетные отрасли экономики Карелии и Бурятии схожи, — написал на своей странице в Facebook врио главы Карелии.

Ему врио главы поручил создать новую структуру регионального правительства. Также Александру Чепику придется сосредоточиться на наиболее проблемных для региона направлениях: медицине, аварийном жилье, тарифах, поддержке малого и среднего бизнеса, пассажирских перевозках. Работа должна вестись в условиях строжайшей экономии, неоднократно подчеркивал врио главы Карелии. Регион дотационный, ситуацию с бюджетом нужно выправлять.

Все эти темы он намерен обсуждать с участниками праймериз в районах республики. 20 апреля партия «Единая Россия» включила беспартийного Артура Парфенчикова в список участников предварительного голосования.

— Хочу подчеркнуть, что намерен представлять интересы всех жителей Республики Карелия, независимо от их политических предпочтений, — подчеркнул врио главы Карелии.

А вступать или не вступать в «Единую Россию» — об этом Артур Парфенчиков обещал подумать после сентябрьских выборов.