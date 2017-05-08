Врио главы Карелии: память о войне не меркнет с годами

Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, в Петрозаводске на Аллее памяти и славы собрались жители республики и города, чтобы почтить память участников и ветеранов войны.

Открыла торжественное мероприятие второклассница петрозаводской школы №39 Олеся Корнеева.

— Отстаивая право на свободу,

К победе шел, Россия, твой солдат.

И не сломила, сердце не сгубила

И душу не растлила нам война.

Видать, нечеловеческая сила

Ему, солдату русскому, дана!

— У этой войны огромная цена, — отметил в своем выступлении врио главы Карелии Артур Парфенчиков. — Десятками миллионов жизней заплатила страна за нашу Победу. И, конечно, большой вклад внесла наша северная земля, которая встала неприступным форпостом для врага. Мы это помним, и этим гордимся. Мы гордимся тем, что Карельский фронт не пустил врага далеко на восток, сохранив важные транспортные артерии между Мурманском и большой землей. И очень важно, что эта память не меркнет с годами. Я абсолютно уверен, что так будет всегда.

— 72-й год. Год памяти, год чествования победителей, год свободы от фашистской нечисти. Сегодня город воинской славы Петрозаводск поклоняется всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы, наши дети и внуки жили в мирной свободной стране, — сказала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Карельский фронт был образован 23 августа 1941 года. Он был самым протяженным и действовал самое продолжительное время – в сложных северных условиях. 24 июня 1945 года в Москве воины Карельского фронта во главе с командующим, маршалом Советского Союза Кириллом Мерецковым первыми открывали Парад Победы. Это стало традицией, сохранившейся до сих пор.

В Петрозаводске живет ветеран Карельского фронта Василий Петрович Репников. Его 71-я Краснознаменная Торуньская стрелковая дивизия прошла семь фронтов, сражалась на Курской дуге, освобождала Ленинград, Польшу и Германию.

— Я хочу поблагодарить всех, кто возводил этот замечательный мемориал. Вблизи от нашего Александровского завода, где наши предки изготавливали пушки и снабжали олонецкие полки, — сказал сегодня Василий Репников. — И они громили из этих пушек недругов, которые посягали на нашу священную Русь. Здесь же находился штаб нашей дивизии – с 1940 по 1941 год. И я горжусь тем, что я служил с начала и до конца в этой дивизии. С праздником, дорогие товарищи!

— В первый же день начала Великой Отечественной войны Патриарший местоблюститель Сергий обратился ко всему нашему народу стать на защиту священных рубежей нашего Отечества, — обратился к собравшимся митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. — Война началась в воскресенье, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших. И эти святые стали той духовной броней, стеной, которую не смог одолеть оккультный фашистский рейх. И мы поминаем всех тех, кто отдал жизнь для этой великой и славной победы.

Собравшиеся почтили память всех, кого коснулась Великая Отечественная война минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу.