Время подметать

За зиму на улицы Петрозаводска высыпали несколько тысяч тонн песка. К его уборке городской подрядчик должен приступить 15 апреля.

Эта дата указана в муниципальном контракте, но компания «ТехРент» решила не ждать. Уже сейчас в центре города работают дворники, а на крупные магистрали – такие, как Ключевское шоссе и Лесной проспект – выходит спецтехника.

Исполнительный директор компании Александр Сорокин говорит, что пока работа ведется точечно из-за погоды. Снег сошел не везде, по ночам случаются заморозки, поэтому те же поливомоечные машины использовать в полную силу не получается. Тем не менее площадь Кирова уже убрали, проспект Ленина помыли и чистят от песка.

— Планируем центр города убрать полностью к 1 мая, — рассказал Александр Сорокин. — По районам города сейчас трудно сказать, но ориентировочно в первую очередь традиционно убираем Первомайский и Октябрьский районы к 9 мая. Дальше Кукковка, Древлянка, Перевалка, в последнюю очередь – Ключевая.

Днем в городе будут работать шесть бригад ручной уборки, а по ночам – три механизированных звена для чистки крупных магистралей, вблизи которых нет жилых домов. Хотя, говорит Сорокин, кое-где людей все-таки придется потревожить: ту же улицу Дзержинского днем не убрать из-за обилия машин, работать придется ночью.

Сейчас в распоряжении «ТехРента» 114 рабочих, механизаторов, водителей и около 40 единиц техники. К лету приобрели еще несколько машин.

— Фирма закупила дополнительно две поливомоечные машины и подметально-уборочную машину на базе трактора для работы на тротуарах. Эта машина придет только 5 мая, вся остальная техника работает сейчас.

У летней уборки своя специфика. Основная часть работы делается днем, когда дороги загружены машинами и пешеходами. Обилие песка делает уборку делом трудоемким. Если бы в Петрозаводске активнее использовали соль, очистить улицы можно было бы за 15 дней, а ливневка не забивалась бы песком. Сейчас дороги посыпают смесью, в которой песка 90%, а соли — всего 10%, в результате на весеннюю уборку уходит 1,5 месяца.

Еще одна проблема – щебень, который очень мешает подметать проезжую часть. Он появляется там, где ямы заделывали с помощью ФАМа: щебень просто вымывает из ям, и он оказывается под колесами машин.

В этом году «ТехРенту» передали еще один большой участок работы: скашивание травы на газонах, прилегающих к проезжей части, вырубку кустарника и обрезание крон деревьев рядом с дорожными знаками. Первый покос проведут 15-20 мая, а пока сотрудники предприятия убирают с газонов вдоль дорог крупный мусор. Люди, конечно, набрасывают новый, говорит Сорокин, но все равно в центре города стало гораздо чище.