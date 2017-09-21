Временный двухполосный мост появится в Соломенном на этой неделе

Временный понтонный мост появится в Соломенном на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска. Об этом избранный глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как сообщила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова, в ходе работ возможны лишь кратковременные перекрытия движения. Полного перекрытия переправы не планируется.

Временная переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники. Мост будет идти параллельно по отношению к старому и несколько левее от него.

Во время наведения временной переправы длительного перекрытия автомобильного сообщения с Соломенным не предвидится.

В настоящее время на Онежском судостроительном заводе изготавливается новый наплавной мост для переправы в Соломенном. Согласно условиям контракта, новый мост в Соломенном должен появится в декабре.

В мэрии нам сообщили, что старый понтонный мост перекрывать не будут: обе переправы будут работать параллельно.