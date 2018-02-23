Возложением цветов к «Вечному огню» отметили День защитника Отечества в Петрозаводске

Сегодня в честь Дня защитника Отечества у «Вечного огня» прошла торжественная церемония возложения цветов. К мемориалу пришли десятки петрозаводчан, среди них – представители власти, ветераны и офицеры действующей армии.

Поздравить горожан с 23 февраля пришел глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем выступлении он вспомнил о событиях столетней давности, когда возникла угроза независимости страны. Тогда в кратчайшие сроки удалось создать боеспособную армию, которая стала поистине народной. Также руководитель региона напомнил о самом ярком событии минувшего века – победе в Великой Отечественной войне.

— Благодаря беспримерному труду народа и новым поколениям военнослужащих уже десятки лет мы и наши дети живем под мирным небом, — сказал Артур Парфенчиков. – Я хотел бы от всех нас низко поклониться ветеранам войны и военной службы за их героизм, за то, что они не только отстояли независимость Родины, но и воспитали новое поколение воинов, которыми мы гордимся.

Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин.

На церемонию также пришел Анатолий Воронин, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Он отметил, что 23 февраля – большой праздник для любого россиянина.

— В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая нашу Родину, — сказал Анатолий Воронин. – Вспоминаем такие фамилии, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Мария Мелентьева, Анна Лисицына. В 90-е годы многие военные стеснялись того, что находятся в вооруженных силах, и слава богу, что то время прошло. Сегодня наша армия поднялась, офицеры и солдаты с гордостью служат стране. Я абсолютно уверен, что наши границы находятся в полной безопасности.

Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин. Возложение цветов к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин.

Напомним, сегодня в 17:30 на площади Кирова откроется фотовставка «Герои России, какими их не видел никто». Авторы проекта через свои фотоработы попытались показать, что реальные герои современности – это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас.

После презентации для жителей и гостей Петрозаводска прогремит праздничный салют.