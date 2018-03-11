Воздушный бой пройдет над аэродромом Бесовец

Экипажи истребительной и бомбардировочной авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской и Курской областях, приступили к передислокации на аэродром Бесовец для проведения плановых стрельб и бомбометания, сообщает пресс-служба Западного военного округа

Стрельбы пройдут над акваторией Ладожского озера. Пилоты совершат беспосадочный перелет до аэродрома базирования в Карелии. Пилоты объединения ВВС и ПВО ЗВО на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, многоцелевых бомбардировщиках Су-34, а также впервые на многоцелевых истребителях Су-30СМ и Су-35 осуществят пуски управляемых ракет и выполнят ряд элементов воздушного боя.

Всего свыше 50 летчиков отработают обнаружение условного противника, захват и поражение цели. Занятия пройдут как днем, так и ночью на высоте до 10 тысяч метров. По итогам боевых стрельб молодые летчики ЗВО получат квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Российской Федерации.