Воспитанники четырех детдомов в райцентрах получили подарки от Нургалиева

4 января заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и премьер-министр Карелии Олег Тельнов посетили четыре районных центра Карелии – Беломорск, Муезерский, Кемь и Костомукшу. Цель визита – вручить детским приютам на Новый год музыкальные инструменты.

– Будьте успешными и целеустремленными, для этого у вас есть все условия. Простите всех за прежние обиды и идите вперед уверенно. Вы можете и должны стать достойными гражданами нашей великой страны ‒ России, – обратился Рашид Нургалиев к воспитанникам беломорского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и вручил им гитары и синтезатор.

Также чиновники подарили воспитанникам социального центра сертификат на уголок безопасности и световозвращающие элементы, призвав детей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Такие же подарки вчера получили и центры помощи детям, находящиеся в Муезерском, Кеми и Костомукше.

Один из участников благотворительной акции – «Сбербанк». Он выделил на покупку музыкальных инструментов для социальных учреждений Карелии более 3 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, аналогичные подарки Рашид Нургалиев и глава Карелии Александр Худилайнен вручили 2 января воспитанникам детских приютов в Сортавале и Олонце, а 3 января – в Калевале.