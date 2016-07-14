Восемь управляющих компаний Петрозаводска отстают от графика подготовки к зиме

Ряд управляющих компаний Петрозаводска отстает от графика подготовки к отопительному сезону. Об этом на заседании штаба в горадминистрации рассказал замдиректора МКУ «Служба заказчика» Дмитрий Ситников.

По его словам, работы по промывке и опрессовке инженерных сетей недостаточно активно ведут УК «Онего», «МКС Петрозаводск» и МКС-Петрозаводск», «Кэско», «Жилой дом плюс», «Отич-строй плюс», «Территория» и «Мой дом».

На заседании было решено, что организации, отстающие от графика, будут каждую неделю отчитываться о проделанной работе. Первой представит свой отчет УК «Онего». Кроме того, информацию о нерадивых управляющих компаниях будут передавать в Госжилинспекцию для принятия соответствующих мер.