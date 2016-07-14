Восемь управляющих компаний Петрозаводска отстают от графика подготовки к зиме

Организации, которые недостаточно активно готовятся к отопительному сезону, будут каждую неделю отчитываться о проделанной работе.

Ряд управляющих компаний Петрозаводска отстает от графика подготовки к отопительному сезону. Об этом на заседании штаба в горадминистрации рассказал замдиректора МКУ «Служба заказчика» Дмитрий Ситников.

По его словам, работы по промывке и опрессовке инженерных сетей недостаточно активно ведут УК «Онего», «МКС Петрозаводск» и МКС-Петрозаводск», «Кэско», «Жилой дом плюс», «Отич-строй плюс», «Территория» и «Мой дом».

На заседании было решено, что организации, отстающие от графика, будут каждую неделю отчитываться о проделанной работе. Первой представит свой отчет УК «Онего». Кроме того, информацию о нерадивых управляющих компаниях будут передавать в Госжилинспекцию для принятия соответствующих мер.

 

Общество   /   
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  • Рагулина Наталья

    МОШЕННИКИ!!! ТСЖ»Луч», ТСЖ»Лидер» (над ними руководитель/создатель фиктивных ТСЖ — ресур-я организация ООО «Санаторий «Марциальные воды») поселок Марциальные Воды, дом №2, дом №1 заключили договор по обслуживанию с ООО «Отич-строй плюс» на 2015г. «Отич-строй+» дома не обслуживает, только по указке Госжилинспекции в подъездах закатали/спрятали старую электропроводку в металлические короба. ТСЖ»Луч», ТСЖ»Лидер» передают долги жителей оптом (нет платежных документов, из чего вырос долг) фирме прокладке/однодневке — «Отич-строй+». Но…в платежных документах прописан рас/счет ООО»КРЦ г Петрозаводска» и деньги уходят на этот счет (пирамида по изъятию денег у населения). Не обслуживая дома, «Отич-строй+» на пол деревни в апреле 2015г. подает в суд г. Кондопога (участок №2 Кондопожского р-на, судья Дмитриев) и все дела состряпанные выигрывает, не ставя перед фактом ответчиков. Для всех эта группировка/банда применяет статью 29 (я данному суду неподсудна ст. 28). Но…бог не фраер шельму метит. В 2016г. председатель ТСЖ»Луч» в бегах (суд. приставы не находят ТСЖ»Луч» по юр. адресу), председателя ТСЖ»Лидер» квартира сгорела, создатель/директор ООО«Отич-строй+» умер (57лет).