Восемь дополнительных первых классов откроют в Петрозаводске в этом году

В этом году в восьми школах города появятся дополнительные первые классы, их откроют в тех общеобразовательных учреждениях, куда поступило больше всего заявлений. Об этом рассказала начальник городского управления образования Любовь Иконникова на встрече с заместителем премьер-министра Валентиной Улич и министром образования республики Александром Морозовым.

Поводом для встречи стала ситуация, развернувшаяся вокруг 48-ой школы на Древлянке: одна из мам, ребенку которой не хватило места в первом классе, подала в суд и потребовала аннулировать результаты записи.

По данным управления образования, сегодня в резервных списках стоит 88 детей. Большинство из них родители хотят отдать в так называемые учреждения повышенного статуса – лицеи и гимназии. Кроме того, очереди есть в школах в густонаселенных районах – например, в той же 48-ой.

— Мы проанализировали резервные списки, учли всех двойников, которые записывались одновременно в несколько школ, и приняли решение открыть дополнительные первые классы в лицее №1, школах №42, №9, 17-ой гимназии, школах №39, №8, №2 и №48, — рассказала Любовь Иконникова.

В этом году властям Петрозаводска удалось сгладить многие проблемы, связанные с записью в первые классы, считает министр образования Александр Морозов. Восемь школ успешно провели электронную запись, и эту практику планируется расширить во время следующей приемной кампании.

— Сама система электронной записи за три года ни разу не сбоила, проблемы начались на уровне портала госуслуг, — пояснил Морозов. – Одно из решений – повышение его мощности, которое обеспечит обработку всех поступающих обращений. И, безусловно, администрация города в этом году поступила правильно, когда разнесла запись в школы в разные дни, это позволило снизить нагрузку на портал.

Валентина Улич отметила, что к проблеме записи в школы нужно подходить комплексно. В ближайшие два года в Петрозаводске должны построить два новых образовательных учреждения. В дальнейшем же надо следить, чтобы микрорайоны города застраивались с учетом необходимой инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник. От этого зависит, будет ли и дальше расти нагрузка на уже существующие социальные учреждения.

Все школы Петрозаводска на уровне начального образования работают по одному стандарту, рассказалаУлич. До родителей нужно донести, что качество обучения остается высоким вне зависимости от того, является ли школа гимназией или обычной общеобразовательной. Это показывают республиканский мониторинг и всероссийские проверочные работы.