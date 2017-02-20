В субботу, на третий день своего пребывания в должности врио главы Карелии, Артур Парфенчиков посетил крупнейшие медучреждения республики. Министр здравоохранения Ерванд Хидишян, спикер Заксобрания Элиссан Шандалович и заместитель премьер-министра правительства Валентина Улич 18 февраля провели для нового губернатора экскурсию по Республиканской больнице и онкодиспансеру.

— Медицинская помощь — это, наверное, самое важное из того, что сегодня волнует граждан, потому как это вопрос жизни человека. Дороже ничего нет. И мы поэтому сегодня начали свой обход, общение с врачами, с руководством здравоохранения Карелии самых таких важных направлений — это вопросы кардиологии и нейрохирургии, — заявил Артур Парфенчиков.

В Региональном сосудистом центре проводится более 700 операций на сердце и сосудах в год. Всего в Республиканской больнице за год выполнено 13,5 тысячи операций. В больнице есть все: и профессиональные врачи, и современное оборудование. Татьяна Берг недавно пережила инсульт. Сейчас у нее реабилитационный период.

— С 10-го числа уже здесь. Неделя. Кормят хорошо, врачи хорошие, внимательные, Медсестры хорошие, все делают хорошо. Так что довольна. Назначений много очень. Много анализов проводят, процедуры всякие разные, — рассказала Татьяна Берг.

Заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Александр Васьков считает, что сейчас больные получают обследование в полном объеме и всю необходимую высокотехнологическую медицинскую помощь.

— Процент смертности значительно уменьшился — почти в полтора-два раза. Гораздо больше больных трудоспособного возраста после инсульта вернулось к труду, — заявил Александр Васьков

В Республиканском онкологическом диспансере Артуру Парфенчикову показали отделение УЗИ, радиотерапевтическое и стерилизационное отделения. Ежегодно стационарное лечение в онкодиспансере получают более четырех тысяч пациентов, врачи медучреждения выполняют до двух с половиной тысяч операций.

Новый губернатор проверил, насколько трудно записаться на прием в Республиканский онкодиспансер. Свободные номерки оказались уже на понедельник следующей недели.

Артур Парфенчиков после поездки признался, что впечатления у него разные. Он остался доволен современным оборудованием, профессионализмом врачей, спектром оказываемых медуслуг. Тем не менее врио главы Карелии увидел ряд проблем, среди которых, например, невозможность приобретения медицинской техники стоимостью свыше 100 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования.

— Есть и проблемы. И они достаточно серьезные. Собственно, это касается и состояния помещений, их приспособленности для возможности осуществления высокотехнологических методов лечения. Понятно, есть уже устаревшее оборудование, причем очень важное — устаревшее и морально, и по сроку. Поэтому нужно искать средства, чтобы оптимизировать здесь ситуацию, — рассказал Артур Парфенчиков.

Как позже отметил врио главы Карелии на своей странице в соцсети, особое беспокойство у него вызвало наличие только одного исправного ангиографа 2008 года выпуска. Эту проблему, по мнению нового губернатора, надо решать в первоочередном порядке и изыскивать средства для исправления ситуации.