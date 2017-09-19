Почему не дают тепло: ликбез от «Республики»

22 сентября в Петрозаводске начнется отопительный сезон. Из года в год его наступления ждут с нетерпением. Это не домыслы журналистов: как сообщили в самой мэрии, в городскую ЕДДС поступает очень много жалоб на холод в квартирах. Только за два последних дня таких обращений зафиксировано более 150. Аналогичная ситуация и в районах — коммунальщики явно не поспевают за спросом на тепло. Можно ли это как-то изменить?

Кто решает? Приказ о начале отопительного сезона издает региональное Министерство строительства. Только тогда теплоснабжающие организации начинают подключение.

Когда нужно начинать отопительный сезон? Согласно норме СанПиН, тепло в жилые дома подается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд составляет менее 8 градусов по Цельсию. Действует эта норма во всех регионах России.

Соблюдается ли СанПиН? Можно сказать, что в Карелии данная норма не соблюдается: тепло в нашем регионе подается раньше. Это связано с особенностями климата: в нашем регионе температуры очень нестабильны. Иными словами, норма СанПиН носит, скорее, рекомендательный характер. По крайней мере до тех пор, пока подключение теплоснабжения не просрочат.

Почему в соцобъектах тепло дают раньше? Тут уже начинает работать другая норма СанПиН, которая устанавливает температуру внутри социальных объектов (детсады, школы, больницы). Например, в игровых комнатах и спальнях детских садов должно быть от 20 до 24 градусов по Цельсию. Поэтому Минстрой для социальных объектов издает отдельный приказ.

Какой должна быть температура в квартирах? Все тот же СанПиН устанавливает: зимой допустимая температура воздуха в квартирах – от 18 до 24 градусов, а оптимальная – от 20 до 22.

Можно ли подключить тепло раньше других? Сейчас почти во всех новостройках города установлены индивидуальные газовые котельные. Если у вас такая – подключить тепло можно, когда захочется. Решение об этом принимается на общедомовом собрании жильцов. Однако большинство зданий города подключено к центральному отоплению. Их жителям нужно ждать приказа Минстроя: установить индивидуальные газовые котельные в старые дома – процедура очень дорогая и практически невыполнимая.

Фото: neva.today