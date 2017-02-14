Волонтеры собирают подарки для ветеранов к 23 февраля и 8 Марта

Волонтеры из Петрозаводска собирают подарки к 23 февраля и 8 Марта для ветеранов из городского дома-интерната.
Петрозаводчан приглашают участвовать: принести в подарок пену для бритья и одноразовые бритвы для мужчин, маникюрные ножницы и кусачки для женщин.
Подарки можно приносить в один из центров:
- Доброцентр — Невского, 71 (пн 16:00 — 18:00 и сб 14:00 — 16:00);
- Молодежный клуб на Древлянке — Лососинское шоссе 31/5 (12:00 — 20:00 ежедневно);
- Молодежный клуб на Ключевой — улица Репникова, 3-1 (12:00 — 20:00, кроме понедельника и воскресенья);
- Молодежный клуб на Кемской — улица Кемская,10 (12:00 — 20:00, кроме понедельника и воскресенья).