Волонтеры собирают подарки для ветеранов к 23 февраля и 8 Марта

Волонтеры из Петрозаводска собирают подарки к 23 февраля и 8 Марта для ветеранов из городского дома-интерната.

Петрозаводчан приглашают участвовать: принести в подарок пену для бритья и одноразовые бритвы для мужчин, маникюрные ножницы и кусачки для женщин.