Волонтеры собирают подарки для ветеранов к 23 февраля и 8 Марта

Жителей Петрозаводска приглашают присоединиться к доброй акции.

Волонтеры из Петрозаводска собирают подарки к 23 февраля и 8 Марта для ветеранов из городского дома-интерната.

Петрозаводчан приглашают участвовать: принести в подарок пену для бритья и одноразовые бритвы для мужчин, маникюрные ножницы и кусачки для женщин.

Подарки можно приносить в один из центров:

  • Доброцентр — Невского, 71 (пн 16:00 — 18:00 и сб 14:00 — 16:00);
  • Молодежный клуб на Древлянке — Лососинское шоссе 31/5 (12:00 — 20:00 ежедневно);
  • Молодежный клуб на Ключевой — улица Репникова, 3-1 (12:00 — 20:00, кроме понедельника и воскресенья);
  • Молодежный клуб на Кемской — улица Кемская,10 (12:00 — 20:00, кроме понедельника и воскресенья).

 

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