Волонтерам избирательного штаба Владимира Путина вручили экипировку

Сегодня в Петрозаводске в региональном избирательном штабе Владимира Путина по адресу улица Энгельса,10 волонтерам торжественно вручили экипировку. Руководитель волонтерского штаба Дмитрий Артёменко уверен, что каждый доброволец будет доволен всеми полученными вещами.

– Я надеюсь, им все понравится. В набор входят жилетка, толстовка, футболка, свитшот, блокнот, ручка, браслет и даже объемная наклейка. Мы постарались сделать так, чтобы по человеку было сразу видно, за какого именно кандидата он агитирует, – отметил Артёменко.

Руководитель волонтерского штаба также добавил, что сегодня не все волонтеры смогли подойти за экипироваться. Всего в региональный штаб поступило около сотни заявок от потенциальных добровольцев, 60 из них уже обработано. Сегодня экипировку должны получить 20 волонтеров.

– Экипировку они смогут использовать на наших мероприятиях, непосредственно при работе штаба. Сразу могу отметить, что тут нет элемента подкупа: ребята заключают договоры безвозмездного оказания услуг, в который включается акт передачи и акт возврата данной экипировки. Ребята об этом были оповещены и знают, что к вещам нужно относиться бережно. Тем более, что экипировка белая, – отметил Дмитрий Артёменко.

По словам Волонтера Алексея Ерёмина, он не подозревал, что в наборе будет так много вещей.

–В штабе я буду, скорее всего, волонтером мотивации, то есть буду искать людей для работы волонтером, обзванивать кандидатов, рассказывать, какие у нас есть направления работы, – поделился Алексей.

Самый юный волонтер карельского избирательного штаба Владимира Путина Татьяна Сурикова рассказала, что сама собирала эти комплекты и все раскладывала по пакетам.

– Сделано, конечно, все очень качественно, приятно получить такие вещи, пусть даже на время. Мы сейчас работаем большой командой, занимаемся внутриштабными делами, чтобы к началу работы все были собраны и экипированы, – рассказала Татьяна.

Отметим, волонтером в избирательном штабе Владимира Путина может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет: в нашей стране только эти люди считаются политически активными гражданами.

Стать волонтером в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина очень просто. Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте

Стать волонтером в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина очень просто. Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте putin2018.ru и заполнить анкету, после чего кандидаты проходят проверку. С теми, кто ее прошел, свяжутся сотрудники региональных избирательных штабов и пригласят на собеседование. В основном оно проводится в самом штабе, однако для тех, кто живет в отдаленных районах, есть исключение: таким людям пройти собеседование можно по видеосвязи. Если собеседование прошло успешно, необходимо подписать договор о безвозмездном оказании услуг: денег волонтеры не получают.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Активную работу с волонтерами ведут и избирательные штабы других кандидатов в президенты России. Так, в избирательном штабе Владимира Жириновского, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, сейчас также набирают добровольцев. А в избирательном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак уже начинают готовиться к агитационной.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.