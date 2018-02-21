«Водоканал» Петрозаводска предупреждает о мошенниках

АО «ПКС-Водоканал» предупреждает: в Петрозаводске участились случаи мошенничества – все больше и больше петрозаводчан в своих почтовых ящиках находят «извещения» о необходимости провести поверку приборов учета воды.

«Не верьте этим псевдоквитанциям, — обращается к жителям столицы Карелии пресс-служба коммунального ведомства. — Под видом сотрудников «Единой городской службы по учету водоснабжения» приходят люди, которые убеждают петрозаводчан в неисправности счетчика и предлагают его заменить. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу поверки приборов учета воды, обязательно звоните в центр единого обслуживания по телефону 56-04-31».

Уведомлять в квитанциях о приближающемся сроке поверки счетчика имеет право только комплексный расчетный центр Петрозаводска (КРЦ).