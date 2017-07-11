Водителям Мурманской области советуют опасаться карельских медведей

Водителей Мурманской области предупреждают об агрессивной медведице с детенышами и предупреждают об осторожности на трассах Карелии, сообщает сайт Хибины.com.

— 8 июля около 16:00 на 679-м километре трассы «Кола» произошло столкновение автомобиля «Тойота» с внезапно выбежавшим на проезжую часть медведем. По предварительным данным, ни водитель, ни пассажир не пострадали. К месту происшествия были направлены сотрудники ДПС. Автомобиль сильно поврежден, — сообщает 4-й отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Карелия.

В этом же месте на дорогу выходила медведица с двумя медвежатами. По отношению к людям она вела себя агрессивно, не реагировала на сигналы и мешала движению машин, сообщает издание.