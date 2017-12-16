Водителей обязали надевать световозвращающую одежду при остановке за городом

ПДД России дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов при покидании машины обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.

Постановление о внесении изменений в ПДД подписал глава правительства России Дмитрий Медведев еще 12 декабря. Документ опубликован сегодня на сайте кабмина. Он вступит в силу по истечении 90 суток.

В документе также есть справка, из которой следует, что за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения.