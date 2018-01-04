Непроезжая оттепель

В последнюю неделю старого года погода преподнесла Карелии немало неприятных сюрпризов: только более-менее нормализовалась ситуация с аварийными отключениями электричества на западе и юге республики, как капризы небесной канцелярии нарушили автомобильное сообщение сразу в двух районах. Сплошной снегопад в конце декабря, когда за ночь выпадало до 40 сантиметров осадков, сменился январской оттепелью, превратившей дороги в стиральную доску с ледяным накатом до полуметра высотой.

«Дорога боли» из Петрозаводска до Суоярви стала местами непроезжей, сразу несколько поселков Пудожского района оказались отрезанными от цивилизации. Через сугробы не могли добраться грузовики с хлебом, не говоря уже о легковушках.

Ситуацию осложнило то, что генеральным подрядчиком по обслуживанию дорог в Суоярвском и Пудожском районах на тот момент числился «РемСтройКомплект», на субподряде у которого был предбанкротный ГУП РК «Мост». С первым власти уже расторгли контракт, второму не хватало денег даже на элементарную заправку техники топливом. Подрядчика пришлось срочно менять.

— Петрозаводскому ДРСУ передан участок дороги Петрозаводск — Суоярви, расположенный на территории Пряжинского района, а также автодороги рядом с Эссойлой. Предприятие приступило к работе, — написал на своей странице в «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Что касается Пудожского района, то 22 декабря генеральным подрядчиком по обслуживанию дорог стала фирма «Автодороги Питкяранты». В ее основные обязанности раньше входила уборка федеральной трассы А-119; теперь фронт работ расширился, фирма начала убирать региональные и районные дороги на границе с Архангельской областью. «Автодороги Питкяранты» выделили восемь единиц техники и освободили из снежного плена почти все населенные пункты Пудожского района, в частности, поселки Водла, Приречный, Онежский, Стеклянное.

Результаты этой работы накануне приехали проверить профильный вице-премьер правительства Карелии Оксана Чебунина и исполняющий обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин. Им рассказали, что сейчас дорожные рабочие в основном борются с остатками ледяного наката. Единственные места, куда проезд сегодня осложнен, остаются последние километры до Куганаволока, который отстоит от федеральной трассы на 63 километра по грунтовой дороге, и 600 метров бесхозной дороги до поселка Чернореченский. В нем живут порядка двухсот человек, к которым сегодня не может пройти хлебовозка. На совещании подрядчик обещал, что фронтальный погрузчик «пробьет» проезд. Также сейчас власти работают над тем, чтобы подъезд к Чернореченскому из бесхозного стал муниципальным, а затем — республиканским.

На выездном совещании по уборке дорог Пудожского района. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов Дмитрий Кондрашин и Оксана Чебунина над картой пудожских дорог. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов На выездном совещании по уборке дорог Пудожского района. Фото: ИА «Республика»/Александр Батов

Оксана Чебунина заявила, что, если не будет снегопадов, все дороги района приведут в порядок в течение ближайших 48 часов.

— Однако синоптики прогнозируют и дальше такую погоду: около нуля в ближайшие три дня. Поэтому всё это время техника будет работать на этих дорогах, — отметила вице-премьер.

Также она убедила подрядчиков в том, чтобы техника тщательнее очищала дороги внутри поселков и Пудожа и чтобы дорожники учитывали интересы пешеходов, а не только автомобилистов.

— Я все-таки настаиваю на том, чтобы мы вычищали снежные отвалы, которые остаются по обочинам дорог после работы техники. Сама была свидетелем, как через такой отвал у пешеходного перехода не смогла перебраться мамочка с коляской. Нужно убирать и их, — отметила Оксана Чебунина.

Приехавшие чиновники отметили, что местным властям не нужно геройствовать и в критической ситуации пытаться справиться с дорожными проблемами самостоятельно: правительство Карелии находится на постоянной связи и всегда готово прийти на помощь, подчеркнули руководители региона.