«Вместе — справимся!»

Сегодня в Петрозаводске на площади Кирова прошел митинг против террора. Более тысячи человек пришли почтить память жертв теракта в петербургском метро. Взрыв в Северной столице 3 апреля унес жизни 13 мирных жителей (еще один погибший был террористом), еще около 50 получили ранения. Среди пострадавших — бывший житель столицы Карелии.

Скорбящих сегодня можно было отличить по красной ленте на левой руке: ее ко всем пришедшим привязывали волонтеры.

Мы спросили у горожан, почему они решили прийти на митинг:

— Я пришел на митинг, потому что не мог не прийти. Ведь всех тронуло это варварские событие — убийство ни в чем не повинных граждан. Это всех должно касаться. Мы хотим жить дружно со всеми. Уверен, что терроризм победить можно. Главное, чтобы весь наш народ, весь мир объединился, – рассказал Юрий Захаров.



— Как можно было не прийти на митинг? Это ж Питер! Так сложно победить терроризм, но надо ведь. А сделать это можно только объединившись, – считает Злата Семеновна Фомкина.



— Я пришел поддержать Питер. У меня родные оттуда. Это наше общее горе. Терроризм нужно побеждать вместе, – сказал Александр Минин.

— Я солидарна с позицией нашего государства о том, что ни в коем случае нельзя позволять теракты, а ведь они сейчас происходят по всему миру. Сегодня на митинг пришло много людей: мы вместе в любой беде. Это — наша национальная особенность. Терроризм победить можно только всем вместе. В одиночку не справиться, – убеждена Наталья Звездина.

Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов

Организаторы митинга – профком студентов ПетрГУ и региональная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. По официальным данным МВД, на мероприятие пришли 1400 человек.

Председатель университетского профкома Алексей Бутенко уверен, что люди уже отвыкли от мысли, что теракты могут происходить:

– Мне очень приятно, что в такую погоду так много людей пришли на митинг, поставив свою гражданскую позицию выше комфорта. Ведь оставаться дома и молчать сейчас очень сложно. Питер, мы с тобой!

Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков рассказал, почему в борьбе с террором эффективны митинги:

— Многие спрашивают, зачем мы сегодня здесь собрались: ведь митингами не остановить террор. Но это не так. Ведь террористы добиваются разобщенности, добиваются того, чтобы каждый считал, что его хата с краю. Им нужен наш страх. Но террористы не добились ничего. Сегодняшним митингом мы это показали. Наш российский народ стал сплоченнее. Нас бесполезно взрывать.

На митинг пришло очень много мусульман. Зачем – пояснил муфтий Карелии Абдуль-Азиз Дятко.

– Я – мусульманин. В свою молодость с оружием в руках боролся против террора в рядах советской армии. Я провел 11 операций по освобождению заложников. Сегодня на митинг пришло немало мусульман, чтобы сказать: мы ненавидим террористов. Мы будем добиваться того, чтобы не допустить гибель наших соотечественников. И не важно, какой они​ национальности или религии. Мы не дадим террору разделить народы в нашей стране, не дадим посеять ненависть между нами.

Антитеррористический митинг 8 апреля. Фото: Николай Смирнов Антитеррористический митинг. Фото: Николай Смирнов Митинг против террора. Фото: Николай Смирнов

Посетил митинг и врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он убежден, что все присутствующие на мероприятии люди пришли по зову сердца:

– Думаю, ни у кого нет вопросов, зачем мы все здесь собрались. Все пришли по зову сердца, чтобы объединиться, чтобы сказать: мы против террора, против этой чумы, против этого зла, которое нависло над всей землей. Чем мы должны ответить злу? Ему можно ответить только добром и любовью. Только этого боится зло. Мы это видим по примеру героического Петербурга. Случился теракт, и Питер буквально за часы стал самым добрым городом мира. Это значит, что у террора на нашей земле нет будущего. Террор не может победить наш народ, который имеет великие традиции, великую духовную силу. И сегодня мы все вместе это доказали. Только вместе, только в едином порыве мы можем победить терроризм. И мы обязательно победим. Зло обречено.

В конце мероприятия члены профкома ПетрГУ зажгли тринадцать свечей в память о тринадцати неповинно погибших в петербургском метро людях.