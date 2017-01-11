Власти Петрозаводска хотят установить новый фонтан в центре города

Администрация Петрозаводска планирует ряд серьезных мероприятий, приуроченных к Году экологии, который начался в России. Эти темы обсуждались на совещании при участии главы города Ирины Мирошник.

Особое внимание, сообщают в администрации Петрозаводска, будет уделено проекту благоустройства территории парка «Ямка», расположенного в исторической части города. По предложению городских властей специалисты ПетрГУ разработали концепцию благоустройства парка.

Проект включает в себя реконструкцию центральной части парка, благоустройство набережной реки и установку фонтана гейзерного типа.

Сейчас власти ищут спонсоров, который смогли бы помочь в благоустройстве. Подготовительный этап уже начался: в январе будет снесено около 20 аварийных деревьев за счет средств ООО «Центравра».