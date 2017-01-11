Власти Петрозаводска хотят установить новый фонтан в центре города

Подготовительные работы по благоустройству территории уже начались.

Проект благоустройства парка "Ямка". Фото: администрация Петрозаводска.

Проект благоустройства парка «Ямка». Фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска планирует ряд серьезных мероприятий, приуроченных к Году экологии, который начался в России. Эти темы обсуждались на совещании при участии главы города Ирины Мирошник.

Особое внимание, сообщают в администрации Петрозаводска, будет уделено проекту благоустройства территории парка «Ямка», расположенного в исторической части города. По предложению городских властей специалисты ПетрГУ разработали концепцию благоустройства парка.

Проект включает в себя реконструкцию центральной части парка, благоустройство набережной реки и установку фонтана гейзерного типа.

Сейчас власти ищут спонсоров, который смогли бы помочь в благоустройстве. Подготовительный этап уже начался: в январе будет снесено около 20 аварийных деревьев за счет средств ООО «Центравра».

 

 

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Наша война - Лица
  • Mikhail Batcer

    Какого хрена на картинке дорожки выложены парковочной газонной плиткой? Это что, проект — победитель круглогодичного петросранского конкурса «Издевательство над пешеходами»?