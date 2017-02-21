Власти Карелии попросят Дмитрия Медведева определить ответственных за детский отдых

Ситуация с организацией детского отдыха стала предметом рассмотрения на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе Карелии.

Представитель Роспотребнадзора сообщила, что только за июль 2016 года из Москвы прибыло больше 40 групп детей по самостоятельным маршрутам. При этом, по словам представителей ведомства, у Роспотребнадзора нет механизма по контролю за перемещениями групп, однако после трагедии на Сямозере московские власти активизировались и оперативно информируют о туристических группах.

По словам представителей Роспотребнадзора, отслеживание маршрутов туристических групп входит в задачи местного самоуправления. Для этого в каждом районе созданы специальные межведомственные комиссии.

Артур Парфенчиков напомнил собравшимся, что трагедия произошла не с самостоятельной группой, а с воспитанниками лагеря.

— Должностные лица проявили преступнейшую халатность, но система позволила им это сделать. Надо искать решения, которые минимизируют и исключат подобные проявления, — сообщил Парфенчиков.

После сямозерской трагедии было серьезно изменено федеральное законодательство, касающееся детского отдыха, однако до сих пор нет уполномоченного органа по организации отдыха. С предложенем внести ясность в этот вопрос региональные власти намерены обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву

— Мы пережили такую трагедию. Именно мы должны остро поставить этот вопрос. Закон есть, нет подзаконных актов и механизмов, — сообщил он собравшимся.

Также Артур Парфенчиков отдал распоряжение в мае провести проверки всех детских лагерей, расположенных в Карелии.