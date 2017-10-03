Власти Карелии нашли потенциального инвестора для зверокомплекса «Пряжинское». Им может стать птицефабрика «Синявинская», которая находится в Ленинградской области. С руководством этого предприятия сейчас ведутся переговоры. Об этом рассказал глава республиканского Минсельхоза Владимир Лабинов на совещании, посвященном ситауции на АО «Пряжинское».

В то же время Лабинов добавил, что тема возрождения зверокомплекса сегодня не являлась основной темой переговоров.

– Сейчас главное — спасти молочное стадо. Если бы у Карелии были государственные звероводческие компании, то звероферма «Пряжинское» была спасена по сценарию, схожему с молочным хозяйством. Поскольку государственных предприятий в этой отрасли нет, ведутся переговоры с одним из потенциальных инвесторов – птицефабрикой. Ее руководство заинтересовано в создании пушного хозяйства, – пояснил Лабинов.

Глава Минсельхоза Карелии также рассказал, что потенциальный инвестор уже наладил поставки корма для зверьков.