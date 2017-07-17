Зоозащитникам Карелии разрешили тратить бюджетные деньги на строительство приютов

Депутаты Законодательного собрания Карелии на последней перед каникулами сессии внесли изменения в региональный закон об отлове и содержании бездомных животных. Теперь районные власти смогут тратить деньги федеральной субсидии на строительство приютов для животных. Или хотя бы пунктов их временного содержания.

По мнению зоозащитников, это поможет улучшить ситуацию с отловом собак в районах Карелии. Сейчас она в Карелии сложилась анекдотическая: в законе прописано, что собак нужно отлавливать и помещать в пункты временного содержания, а этих пунктов-приютов на всю республику четыре. Деньги на отлов республиканский бюджет выделял (в этом году 9 миллионов), но купить на них доски и построить вольеры было нельзя — нецелевое расходование. Содержать собак есть на что, но негде. В результате работать приходят неспециализированные организации, в отлов к которым попадают домашние псы (их проще поймать). Кроме того, жители районов жалуются, что вместо того, чтобы отлавливать животных, их отстреливают прямо на улице.

— Так постоянно выходило, — рассказал карельский зоозащитник Владимир Рыбалко. — Районные власти констатировали, что приютов нет, и денег на их создание тоже нет. Теперь одну треть выделенных средств районы смогут тратить на инфраструктуру. Это небольшой шаг, но достаточно важный. Главное, чтобы он был первым в серии шагов. Это стимул для местных властей: нельзя будет ответить, что денег нет вообще. С другой стороны, денег, конечно, немного. Там дай бог, если по сто тысяч они будут иметь на строительство. Надо стимулировать местные власти искать свои резервы, надо подумать об увеличении республиканского бюджета на эти цели.

Напомним, сегодня в Карелии работают 4 общественных приюта: в Петрозаводске, в Кондопоге, в Медвежьегорске и в Суоярви. Все строились на деньги меценатов и неравнодушных жителей Карелии.