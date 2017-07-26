Владимир Путин покинул Петрозаводск

Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Петрозаводск и покинул город. Отметим, что сегодня Путин передвигался на вертолете, а посадочной площадкой служил стадион «Спартак».

Напомним, сегодня глава государства провел заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и встречу с общественниками и волонтерами в ПетрГУ. Кроме того, Владимир Путин встретился с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым. В финале президент посетил площадку тренажеров Вадима Маркелова на городской набережной.