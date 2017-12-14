Владимир Путин ответил на 65 вопросов российских и зарубежных журналистов

Сегодня в Центре международной торговли в Москве состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России. На нее были аккредитованы 1 тысяча 640 представителей российских и зарубежных СМИ. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в течение почти четырех часов.

Главной политической новостью стало заявление Владимира Путина о том, что на выборы президента России в марте следующего года он пойдет в качестве самовыдвиженца. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопрос представителя газеты «КоммерсантЪ» Андрея Колесникова.

Поясняя свое решение, Владимир Путин сказал:

– Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране – в партии, в общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Я очень на это, разумеется, рассчитываю. И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан.

По завершении пресс-конференции коллеги поинтересовались у Андрея Колесникова, ожидал ли он столь конкретного и определенного ответа.

– Честно говоря, нет. Год назад я задавал президенту вопрос, правда, вопрос был более общим. И таким же тогда был ответ. Я думал, что так может быть и на этот раз, – сказал Андрей Колесников.

Тем не менее, президент озвучил свое решение максимально четко, и оно наверняка в ближайшие дни станет полем для размышлений политологов и экспертов, отметил журналист.

Представитель Первого канала Антон Верницкий считает, что состоявшееся сегодня общение с прессой отличалось от пресс-конференций, проходивших в предыдущие годы.

– Впервые Владимир Владимирович постарался объединить вопросы, которые ему задавали от разных регионов, в тематические блоки: здравоохранение, поддержка детства, экология и так далее, понимая, что иначе все пойдет по третьему кругу и будут спрашивать одно и то же, – заявил представитель Первого канала Антон Верницкий.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, в свою очередь, отметил: важно, что на этой пресс-конференции было больше, чем обычно, вопросов на региональную тематику.

– И это правильно, – считает он.

За 3 часа 40 минут президент России ответил на 65 вопросов, которые касались как международной тематики, так и внутренней политики, экономики, ситуации в социальной сфере.