Владимир Путин: нужно развернуть программу пространственного развития России

Сегодня при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин вернулся к теме формирования современной и комфортной среды в городах и других поселениях. По словам главы государства, стране нужна масштабная программа пространственного развития.

— Необходимо развернуть такую программу и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Понятно, что развитие городов и населенных пунктов связано с комплексным решением многих других проблем. Это здравоохранение, образование, экология и транспорт. Все это также потребует дополнительного финансирования, — заявил президент.

По его словам, обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.

— Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей. Современная среда для жизни, культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового деятельного среднего класса. Очень многое будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям, готовности откликаться на запросы жителей разных поколений. Мнение людей должно быть решающим.

Напомним, сегодня в московском Манеже президент огласил традиционное послание Федеральному собранию.