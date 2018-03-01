Владимир Путин: нужно снижать среднюю ставку по ипотеке до 7-8%

В 2017 году свои жилищные условия улучшили 3,1 миллиона российских семей. Такие данные привел сегодня в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

— Теперь нам необходимо стабильно, впервые в истории современной России, выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшат свои жилищные условия. Это сложная задача – прыгнуть с трех миллионов до пяти. У нас в прошлом году было 3,1 миллиона. А нужно пять. Но это решаемая задача.

По словам главы государства, есть три ключевых фактора повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение предложений на жилищном рынке. По мнению Владимира Путина, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам может и должна быть на уровне 7-8 процентов.

— В прошлом году было выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита – индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку – до 7-8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно к семи процентам, это уж точно. В ближайшие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, — заявил президент России.

Что касается третьего ключевого фактора, развития сферы жилищного строительства, то здесь глава государства подробно остановился на темпах стройки в масштабах страны. Как отметил президент, начиная с 50-х годов прошлого столетия, количество ежегодно сдаваемых в эксплуатацию квадратных метров жилья только росло. С 60 миллионов в середине 20 века до 80-ти миллионов в сегодняшней России.

— Нам нужно взять новую высоту – до 120 миллионов квадратных метров жилья в год, — заявил Федеральному собранию Владимир Путин.

По его словам, задача амбициозна, но решаема. В основном, за счет современных технологий и материалов, растущего опыта российских строительных компаний.