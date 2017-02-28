Владельцев исторического дома, который обшили сайдингом, не могут привлечь к ответственности

Исторический деревянный дом на набережной Петрозаводска уже несколько лет обшит сайдингом, однако владельцев дома не смогли привлечь к ответственности.

Как рассказала председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, чиновники еще два года назад пытались оспорить действия владельцев здания, однако не смогли.

— Была проведена проверка, подавали соответствующие материалы, но суд отказал по малозначительности нарушения, — сообщила Алипова.

При этом председатель госкомитета отметила, что сейчас суды все чаще встают на сторону сохранения объектов культурного наследия, но обратиться с тем же иском во второй раз нельзя. Повторный суд по этому дому возможен лишь по новому нарушению.

Что касается большого числа пристроек к дому, то решать вопрос по их законности будут городские власти.