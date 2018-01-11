Владельцам Nissan за гарантийным ремонтом нужно будет ехать в Санкт-Петербург

Объявление о закрытии дилерских центров Nissan, Renault, Datsun, сертифицированного сервисного центра Toyota и центра кузовного ремонта появилось на сайте компании СТК.

Закрытие объясняется расторжением договора аренды зданий на Шуйском шоссе с 1 января 2018 года.

Владельцам автомобилей Nissan, приобретенных в СТК, за гарантийным ремонтом теперь придется обращаться в Санкт-Петербург.

Напомним, что здания, где ранее размещались автомобильные дилерские центры, приобрел владелец строительного гипермаркета ЦСК Евгений Михеев.