Визит полпреда президента в СЗФО Александра Беглова в Карелию начался с возложения цветов к военным мемориалам

Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов впервые приехал в Карелию в новой должности. Визит высокого гостя начался с возложения цветов к военному мемориалу «Вечный огонь» и на «Аллее памяти и славы».

Александр Беглов, глава Карелии Артур Парфенчиков и сопровождающие гости почтили память погибших воинов минутой молчания. Кроме того, Александр Беглов и Артур Парфенчиков поздравили с 93-летием ветерана Карельского фронта Григория Танасейчука.

Беглов посещает республику в рамках рабочей поездки по регионам Северо-Запада России. Визит полпреда президента в Карелию посвящен выполнению «майских» указов президента страны.

В графике поездки — посещение Финно-угорской школы столицы Карелии, встреча с общественностью, с воспитанниками Президентского кадетского училища. Также Беглов встретится с инициативной молодежью в коворкинг-центре Петрозаводска «Точка кипения».

25 декабря 2017 года, указом президента России, Александр Беглов был освобождён от должности полпреда в Центральном федеральном округе и назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.