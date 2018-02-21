В штабе волонтеров Владимира Путина продолжают готовить добровольцев для работы во время предвыборной кампании и на самих выборах президента. Вчера на тренинге молодым людям еще раз рассказали о том, что может и чего не может делать волонтер. Наш журналист, пользуясь случаем, поговорил с ребятами и узнал, насколько хорошо они знают республику, в которой живут и работают. Мы задали волонтерам простой вопрос: какие изменения вы заметили в Карелии за последние годы?

Иван Корнеев:

— В Карелии в последнее время увеличилось количество спортивных мероприятий, стало появляться много важных объектов. В Петрозаводске, например, появился Гоголевский мост, двухполосная дорога до аэропорта в Бесовце. Открылось Президентское кадетское училище, перинатальный центр вот-вот закончат, чего мы все очень ждем. Еще стало появляться много магазинов, торговых центров, а я считаю, что это тоже один из показателей развития республики: значит, у региона есть деньги на создание подобных объектов, а у жителей есть в них потребность.

Анатолий Щербина:

— В Карелии я живу только три года, но уже вижу перемены! Успел заметить, как изменилась общественная жизнь в республике и экономическая составляющая. Открываются новые заведения, социальные и спортивные объекты, это способствует не только росту бизнеса, но и улучшению качества жизни людей: они могут активно отдыхать, получать качественные услуги. Очень радует, что в республике есть куда сходить и чем заняться — вспомнить хотя бы фестиваль «Гиперборея», который недавно прошел в Петрозаводске. А еще в регионе есть возможность получить поддержку и реализовать какие-то свои проекты. Например, мы с друзьями организуем собственный турнир по футболу: переоборудовали старый цех на Заводской в футбольное поле и проводим любительские чемпионаты.

Дмитрий Грищенков:

— На мой взгляд, Карелия за последние годы сильно изменилась. Еще лет десять назад у нас были большие проблемы с дорогами, с социальной сферой: в поликлиниках были обшарпанные стены, в школах не хватало оборудования. А сейчас приходишь в ту же школу и видишь новые доски, парты, компьютеры, интересные программы. Такая тенденция к развитию видна во всех сферах, и нам нужно продолжать в том же духе. Но, наверное, к этой работе следует более активно подключаться жителям: какой бы талантливый руководитель не стоял во главе страны и региона, без поддержки жителей трудно что-либо сделать. Надо, чтобы люди участвовали в программах вроде «Комфортной городской среды», придумывали проекты и получали гранты. Это все реально и это помогает сделать нашу жизнь лучше.

Тамара Павликова:

— Я приехала из Вологодской области учиться, живу в Петрозаводске первый год. Республика и ее столица сразу произвели очень хорошее впечатление: мне очень понравилась набережная, скульптуры, которые подарили Петрозаводску города-побратимы. Сам город очень чистый, много парков, есть куда сходить. Тот же ПетрГУ устраивает безумное количество мероприятий, на которые я с удовольствием хожу, на уровне города много разных активностей, в которых можно поучаствовать.

Александр Кравченков:

— Сейчас Карелия, на мой взгляд, потихоньку выходит из периода стагнации. Глава Артур Парфенчиков пришел в республику в непростое время, ему пришлось собирать новую команду, решать накопившиеся за долгое время проблемы. Конечно, он очень старается, большое значение тут играет помощь федерального центра и поддержка муниципальных властей. Из положительных изменений я бы отметил развитие Онежского судостроительно-судоремонтного завода, рост туризма, который является одной из визитных карточек Карелии. Это очень важный фактор, поскольку может повысить инвестиционную привлекательность региона.

Руководитель волонтерского движения республиканского избирательного штаба Владимира Путина Дмитрий Артёменко сообщил, что желающих стать волонтерами становится все больше. Сейчас в карельском штабе Путина 110 добровольцев, 50 из них будут вести свою деятельность в Петрозаводске, остальные — районах республики.

Активную работу с волонтерами ведут и избирательные штабы других кандидатов в президенты России. Например, как сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Беседный, в избирательном штабе Владимира Жириновского 20 волонтеров работают только в карельской столице. В районах республики цифры меньше, однако руководители местного штаба Жириновского поставили задачу своим единомышленникам набрать минимум 10 человек в каждом районе Карелии. Также волонтеры избирательного штаба лидера ЛДПР недавно получили экипировку. По словам Беседного, все добровольцы уже готовы к агитационной работе: сотрудники штаба Жириновского провели соответствующую подготовительную работу с волонтерами.

В избирательном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак волонтеры начнут готовиться к агитационной работе тогда, когда в Карелию поступят все агитационные материалы. Они должны прийти в регион уже на этой неделе. По словам координатора штаба Ивана Орлова, они будут иметь как общую федеральную часть, так и часть региональную, в которой будет рассказано о некоторых республиканских проблемах. Также Орлов добавил, что экипировка у добровольцев Собчак уже есть. Кроме того, в ближайшее время избирательный штаб начнет подготовку волонтеров-наблюдателей.